Przygotuj się na Laax Open i zobacz jak do zawodów przygotowują się najlepsi zawodnicy:

Flying – The Magic of It

Slopestyle

Nie zapominajmy o młodych wilkach ostrzących sobie zęby na sukces w zawodach. Judd Henkes i Dusty Henricksen podobno już nie mogą się doczekać, by odpalić swoje przejazdy pełne naprawdę grubych bangerów!

Judd Henkes to bez dwóch zdań przyszłość światowego snowboardingu.

Sytuacja w grupie kobiet wcale nie jest łatwiejsza. Zeszłoroczna zwyciężczyni Julia Marino będzie się musiała w tym roku mocno postarać, by obronić swój tytuł przed depczącymi po piętach Jamie Anderson i Enni Rukajärvi .

Nie zapominajmy też o uwielbianej przez fanów Austriaczce - Ani Gasser . Riderka jest bez dwóch zdań najzdolniejszą, najbadziej utalentowaną snowboardzistką jaka kiedykolwiek chodziła po ziemi, a złoty medal wywalczony na Laax Open, to jedyne trofeum, którego Gasser jeszcze nie ma na półce. Zaryzykujemy stwierdzenie, że to tylko kwestia czasu...

Halfpipe