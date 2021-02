Wyląduj na molo w Sopocie, jak Łukasz Czepiela

wyszło spod ręki Piotra. „Pomysł powstał po zrobieniu pierwszego mola w Kołobrzegu, które było moim pierwszym ręcznie robionym dodatkiem do gry MFS 2020. Zbierając materiały referencyjne (screenshoty z filmów z mola w Kołobrzegu) na YouTube pojawił mi się film z lądowaniem na Sopockim molo, więc narodził się pomysł, czy by go nie zrobić jako następny dodatek” – powiedział MLORD.

I tak świat wirtualny i realny jeszcze raz znalazły element wspólny. Tym razem każdy ma możliwość spróbowania tego, co dotąd było dane tylko jednemu pilotowi. „Taki był plan, żeby można było lądować na molo i odwzorować sobie lądowanie Łukasza Czepieli. Pierwsza wersja nie miała kolizji, przez co nie można było na nim lądować. Ale v2, czyli obecna na to pozwala” – zdradził Piotrek, dla którego to nie koniec pracy. „Aktualnie jest tylko molo, ale w planach mam dodanie budynków przylegających do niego. Chciałbym też wymodelować i dodać inne rozpoznawalne mola na linii brzegowej Polski. Mamy też plan na zbudowanie POI (punktów zainteresowania) w całym kraju. Ja osobiście wybieram to co wpadnie mi w oko” – dodał twórca.