Dario Costa ostrożnie zbliża się do pociągu w swoim Zivko Edge 540 w Afyonkarahisar w Turcji, próbując wylądować i wystartować z jadącego pociągu towarowego w lutym 2025 r.
© Predrag Vučković/Red Bull Content Pool
Akrobacje powietrzne

Tego nie było nawet w filmach akcji! Samolot ląduje na jadącym pociągu

Pilot akrobacyjny Dario Costa ponownie przesuwa granice, precyzyjnie lądując samolotem i startując z pociągu towarowego w Turcji.
Autor: Chris Magill
Published on

W tym artykule

  1. 1
    Złożony i wymagający manewr
  2. 2
    Krok po kroku - jak przebiegał ten powietrzny wyczyn?
  3. 3
    Wyczyn przygotowywany przez dwa lata
  4. 4
    Kolejny przełomowy wyczyn w lotnictwie
  5. 5
    Türkiye inspiruje: Od przelotu przez tunel do lądowania na pociągu
Włoski pilot Dario Costa dokonał niezwykłego wyczynu lotniczego, lądując swoim Zivko Edge 540 na pociągu towarowym w Afyonkarahisar w zachodniej Turcji, a potem z niego startując. Pociąg musiał jechać z maksymalną dopuszczalną prędkością.
Śmiałego wyczynu dokonano 15 lutego 2026 r. Costa wylądował na kontenerze na 10. wagonie 11-wagonowego składu pociągu towarowego jadącego z prędkością 120 km/h. Był to manewr wymagający idealnej synchronizacji prędkości i precyzyjnej kontroli statku powietrznego – zwłaszcza że miejsce lądowania do ostatniej chwili znajdowało się poza polem widzenia pilota.
01

Złożony i wymagający manewr

W 2026 r. Dario Costa dokonuje śmiałego, pierwszego na świecie wyczynu lotniczego, lądując i startując z jadącego pociągu towarowego w Afyonkarahisar w Turcji.

Turbulencje z pociągu stanowiły prawdziwe wyzwanie

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

W przeciwieństwie do konwencjonalnego podejścia do pasa startowego powierzchnia lądowania pozostawała poza polem widzenia Costy ze względu na kąt opadania samolotu i ruch pociągu w tym samym kierunku. Nie widząc ścieżki schodzenia, musiał polegać wyłącznie na informacjach radiowych, przyrządach, szkoleniu, doświadczeniu i swoim wyczuciu, by bezpiecznie doprowadzić do końca to, co było w zasadzie lądowaniem na ślepo.
Podczas gdy pociąg pędził z maksymalną prędkością operacyjną (120 km/h), Costa musiał ją zredukować do minimalnej, w jakiej jeszcze dało się kontrolować samolot, a potem jeszcze zwolnić, aby zetknąć się z kontenerem. Zbyt duża różnica prędkości samolotu i pociągu mogła spowodować, że Dario przeleciałby lądowanie lub "przyziemiłby" prawidłowo.
Pomimo stabilnych warunków pogodowych w momencie lądowania ruch pociągu generował turbulencje powietrza, zmuszając Włocha, zmierzającego w kierunku wąskiej powierzchni lądowania, do ciągłych mikroruchów na drążku sterowym i na pedałach w celu stabilizacji maszyny.
Zawodnik Red Bulla Dario Costa po raz pierwszy na świecie wystartował i wylądował na jadącym pociągu

Lądowanie na pociągu towarowym 2026

© Red Bull

02

Krok po kroku - jak przebiegał ten powietrzny wyczyn?

  • Faza podejścia – Pociąg poruszający się z prędkością 120 km/h (65 węzłów) pozostawał w polu widzenia pod kątem 45 stopni do odległości około 200 metrów od docelowego kontenera, tuż przed przyziemieniem.
  • Lądowanie – wszystkie trzy koła zetknęły się z 10. kontenerem. Pomimo turbulencji strug powietrza oraz gwałtownego spadku prędkości ze 120 (65) do 87 km/h (47 węzłów) zachowano prawidłowe ustawienie maszyny.
  • Stabilizacja – Pomimo turbulencji wytworzonych przez poruszający się pociąg oraz prędkości względem powietrza bliskiej minimalnej, utrzymano równowagę dzięki ciągłym korektom na sterach.
  • Start – Po kontrolowanym przyspieszeniu rozpoczęto pionowe wznoszenie z tego samego kontenera, tym samym pomyślnie kończąc pierwszą taką sekwencję.
Zawodnik Red Bulla Dario Costa pobił rekord świata w lądowaniu pociągiem

Zawodnik Red Bulla Dario Costa

© Red Bull

Lądowanie na pociągu było jednym z najbardziej technicznych i wymagających projektów, w jakie kiedykolwiek byłem zaangażowany.
Dario Costa
03

Wyczyn przygotowywany przez dwa lata

Oczywiście, wyczyn o takiej złożoności nie mógłby zostać osiągnięty bez wielu miesięcy planowania i testów. Przygotowania rozpoczęły się na początku 2024 roku, a zespoły inżynierów wraz z pilotem opracowały symulacje i przeprowadziły kontrolowane testy w celu odtworzenia lądowania. Przed próbą w Turcji, we współpracy z Rimac Automobili, w trakcie trzydniowych testów sprawdzano scenariusz ruchomej platformy w Puli w Chorwacji. Wykorzystano w pełni elektryczny hipersamochód Nevera jako precyzyjną, ruchomą platformę odniesienia. Dzięki temu Costa mógł udoskonalić swoje podejście i sprawdzić czas reakcji. Ponieważ ciągłe testowanie rzeczywistego lotu i próby lądowania na jadącym pociągu nie były możliwe, zaawansowane technologie symulacyjne i kontrolowane próby naziemne stały się kluczowe dla powodzenia projektu.
"Train Landing był jednym z najbardziej technicznych i wymagających projektów, w jakie kiedykolwiek byłem zaangażowany" - powiedział Costa. "Po Tunnel Pass chcieliśmy przesunąć granice jeszcze dalej. Każdy szczegół został zaplanowany z milimetrową precyzją, co było możliwe tylko dzięki miesiącom przygotowań".
Samolot Dario Costy

Samolot

Zivko Edge 540

Osiągi

Silnik o mocy 400 koni mechanicznych

1/6
Costa wykonał perfekcyjne lądowanie swoim samolotem akrobacyjnym Zivko Edge 540 na ostatnim wagonie 9-wagonowego pociągu jadącego z prędkością 120 km/h, a następnie wystartował z tego samego miejsca.

Costa wylądował samolotem akrobacyjnym Zivko Edge 540

© Red Bull

Zawodnik Red Bulla Dario Costa: "Ponownie zdefiniowaliśmy granice"

Lądowanie na dachu pociągu towarowego 2026

© Red Bull

04

Kolejny przełomowy wyczyn w lotnictwie

Lądowanie i start na jadącym pociągu to wyczyn z dziedziny pilotażu, który nie byłby możliwy bez odpowiedniego przygotowania. Pokazuje, ile daje staranne planowanie i precyzja. Poszerza granice tego, co jeszcze można osiągnąć w sposób kontrolowany w niestandardowym środowisku.
"Po przelocie przez tunel wciąż zadawałem sobie pytanie, co może być większym wyzwaniem — ale lądowanie na jadącym pociągu, w punkcie, który ledwo widzisz, polegając wyłącznie na wyczuciu wiatru, wymaga zupełnie innego poziomu skupienia. Jestem dumny, że zmieniliśmy definicję tego, co jest możliwe w lotnictwie".
05

Türkiye inspiruje: Od przelotu przez tunel do lądowania na pociągu

Po ukończeniu innego pierwszego na świecie wyczynu w 2021 r. - Tunnel Pass, kiedy przeleciał przez dwa tunele autostradowe w pobliżu Stambułu - Costa wrócił do Turcji, aby przetestować nowe koncepcje. Do lądowania na jadącym składzie kolejowym zainspirował go widok pociągu pasażerskiego w Kars. Potem długie badanie różnych możliwości wykazało, że Afyonkarahisar jest idealnym miejscem do kontrolowanej i bezpiecznej realizacji projektu — ze względu na odpowiednią infrastrukturę kolejową, warunki operacyjne i położenie geograficzne.
Światowej sławy pilot pokazowy i zawodnik Red Bulla Dario Costa zrealizował pierwszy w historii lotnictwa projekt lądowania pociągiem w Afyonkarahisar.

Dario Costa wykonał imponujące lądowanie w Afyonkarahisar

© Red Bull

O pilocie: Od zwycięzcy Red Bull Air Race do rekordzisty Guinnessa

Akrobacje powietrzne