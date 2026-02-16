Tego nie było nawet w filmach akcji! Samolot ląduje na jadącym pociągu

"Train Landing był jednym z najbardziej technicznych i wymagających projektów, w jakie kiedykolwiek byłem zaangażowany" - powiedział Costa. "Po

chcieliśmy przesunąć granice jeszcze dalej. Każdy szczegół został zaplanowany z milimetrową precyzją, co było możliwe tylko dzięki miesiącom przygotowań".