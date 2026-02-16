Tego nie było nawet w filmach akcji! Samolot ląduje na jadącym pociągu

Śmiałego wyczynu dokonano 15 lutego 2026 r. Costa wylądował na kontenerze na 10. wagonie 11-wagonowego składu pociągu towarowego jadącego z prędkością 120 km/h. Był to manewr wymagający idealnej synchronizacji prędkości i precyzyjnej kontroli statku powietrznego – zwłaszcza że miejsce lądowania do ostatniej chwili znajdowało się poza polem widzenia pilota.
Złożony i wymagający manewr
W przeciwieństwie do konwencjonalnego podejścia do pasa startowego powierzchnia lądowania pozostawała poza polem widzenia Costy ze względu na kąt opadania samolotu i ruch pociągu w tym samym kierunku. Nie widząc ścieżki schodzenia, musiał polegać wyłącznie na informacjach radiowych, przyrządach, szkoleniu, doświadczeniu i swoim wyczuciu, by bezpiecznie doprowadzić do końca to, co było w zasadzie lądowaniem na ślepo.
Podczas gdy pociąg pędził z maksymalną prędkością operacyjną (120 km/h), Costa musiał ją zredukować do minimalnej, w jakiej jeszcze dało się kontrolować samolot, a potem jeszcze zwolnić, aby zetknąć się z kontenerem. Zbyt duża różnica prędkości samolotu i pociągu mogła spowodować, że Dario przeleciałby lądowanie lub "przyziemiłby" prawidłowo.
Pomimo stabilnych warunków pogodowych w momencie lądowania ruch pociągu generował turbulencje powietrza, zmuszając Włocha, zmierzającego w kierunku wąskiej powierzchni lądowania, do ciągłych mikroruchów na drążku sterowym i na pedałach w celu stabilizacji maszyny.
Krok po kroku - jak przebiegał ten powietrzny wyczyn?
- Faza podejścia – Pociąg poruszający się z prędkością 120 km/h (65 węzłów) pozostawał w polu widzenia pod kątem 45 stopni do odległości około 200 metrów od docelowego kontenera, tuż przed przyziemieniem.
- Lądowanie – wszystkie trzy koła zetknęły się z 10. kontenerem. Pomimo turbulencji strug powietrza oraz gwałtownego spadku prędkości ze 120 (65) do 87 km/h (47 węzłów) zachowano prawidłowe ustawienie maszyny.
- Stabilizacja – Pomimo turbulencji wytworzonych przez poruszający się pociąg oraz prędkości względem powietrza bliskiej minimalnej, utrzymano równowagę dzięki ciągłym korektom na sterach.
- Start – Po kontrolowanym przyspieszeniu rozpoczęto pionowe wznoszenie z tego samego kontenera, tym samym pomyślnie kończąc pierwszą taką sekwencję.
Lądowanie na pociągu było jednym z najbardziej technicznych i wymagających projektów, w jakie kiedykolwiek byłem zaangażowany.
Wyczyn przygotowywany przez dwa lata
Oczywiście, wyczyn o takiej złożoności nie mógłby zostać osiągnięty bez wielu miesięcy planowania i testów. Przygotowania rozpoczęły się na początku 2024 roku, a zespoły inżynierów wraz z pilotem opracowały symulacje i przeprowadziły kontrolowane testy w celu odtworzenia lądowania. Przed próbą w Turcji, we współpracy z Rimac Automobili, w trakcie trzydniowych testów sprawdzano scenariusz ruchomej platformy w Puli w Chorwacji. Wykorzystano w pełni elektryczny hipersamochód Nevera jako precyzyjną, ruchomą platformę odniesienia. Dzięki temu Costa mógł udoskonalić swoje podejście i sprawdzić czas reakcji. Ponieważ ciągłe testowanie rzeczywistego lotu i próby lądowania na jadącym pociągu nie były możliwe, zaawansowane technologie symulacyjne i kontrolowane próby naziemne stały się kluczowe dla powodzenia projektu.
"Train Landing był jednym z najbardziej technicznych i wymagających projektów, w jakie kiedykolwiek byłem zaangażowany" - powiedział Costa. "Po Tunnel Pass chcieliśmy przesunąć granice jeszcze dalej. Każdy szczegół został zaplanowany z milimetrową precyzją, co było możliwe tylko dzięki miesiącom przygotowań".
Samolot Dario Costy
Kolejny przełomowy wyczyn w lotnictwie
Lądowanie i start na jadącym pociągu to wyczyn z dziedziny pilotażu, który nie byłby możliwy bez odpowiedniego przygotowania. Pokazuje, ile daje staranne planowanie i precyzja. Poszerza granice tego, co jeszcze można osiągnąć w sposób kontrolowany w niestandardowym środowisku.
"Po przelocie przez tunel wciąż zadawałem sobie pytanie, co może być większym wyzwaniem — ale lądowanie na jadącym pociągu, w punkcie, który ledwo widzisz, polegając wyłącznie na wyczuciu wiatru, wymaga zupełnie innego poziomu skupienia. Jestem dumny, że zmieniliśmy definicję tego, co jest możliwe w lotnictwie".
Türkiye inspiruje: Od przelotu przez tunel do lądowania na pociągu
Po ukończeniu innego pierwszego na świecie wyczynu w 2021 r. - Tunnel Pass, kiedy przeleciał przez dwa tunele autostradowe w pobliżu Stambułu - Costa wrócił do Turcji, aby przetestować nowe koncepcje. Do lądowania na jadącym składzie kolejowym zainspirował go widok pociągu pasażerskiego w Kars. Potem długie badanie różnych możliwości wykazało, że Afyonkarahisar jest idealnym miejscem do kontrolowanej i bezpiecznej realizacji projektu — ze względu na odpowiednią infrastrukturę kolejową, warunki operacyjne i położenie geograficzne.
