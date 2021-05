Snowboard vs Downhill: 4 zawodników, 2 sporty, 1 dzień na zajawie

Wiosna to dla fanów sportów ekstremalnych magiczny moment. Snowboardziści i narciarze starają się wycisnąć z sezonu ostatnie zjazdy, rozjeżdżając topniejące plamy śniegu. Rowerzyści budzą się ze snu zimowego i zaczynają pojawiać się na świeżo wyremontowanych trasach. Przełom kwietnia i maja to czas, gdy w kurortach można spotkać zarówno amatorów białego szaleństwa, jak i zagorzałych wyznawców rowerowej ekstremy. Co więc wybrać? Snowboard czy rower?