Laurent Mekies: Poznaj szefa ekipy Visa CashApp RB F1 Team

Początki

Lurent Mekies urodził się 28 kwietnia 1977 r. w Tours we Francji. Jest absolwentem francuskiej École supérieure des techniques aéronautiques et de construction automobile, gdzie uzyskał tytuł magistra w dziedzinie inżynierii mechanicznej. Studiował także inżynierię samochodową w Loughborough University – szkole słynącej z tego, że wielu jej absolwentów trafia do Formuły 1, przede wszystkim w roli inżynierów.

Podobnie jak początkujący kierowcy wyścigowi, Mekies także swój przygodę ze sportami motorowymi zaczynał od niższych serii wyścigowych. W jego przypadku była to Formuła 3, gdzie w 2000 r. związał się z ekipą Asiatech. W międzyczasie poszukiwał pracy w Formule 1. Okazja nadarzyła się niedługo później, ponieważ Peugeot potrzebował inżyniera do swojego programu silnikowego i zdecydował się zaufać młodzikowi. Ten odwdzięczył się ciężką, sumienną pracą, która zaowocowała transferem do zespołu Arrows, będącego wówczas klientem francuskiej firmy (i otrzymującego silniki Peugeota pod nazwą Asiatech). W latach 2001-2002 odpowiadał za opiekę nad silnikiem oraz jego osiągi podczas wyścigów .

2001 Arrows A22 © DPPI

Najpierw byłem w Formule 3, a potem wysłałem CV do Peugeota. Dwa tygodnie później byłem z nim na testach jako dostawca silnika dla Arrowsa, natomiast trzy tygodnie później zaczynałem sezon F1 w Melbourne. A wszystko przez to, że Jean Alesi przechodząc do Saubera, zabrał ze sobą jednego z inżynierów, tworząc w Peugeocie wakat. Laurent Mekies

Faenza po raz pierwszy

Mekies współpracował z zespołem Arrows w okresie, gdy jednym z jego kierowców był Jos Verstappen . Z początkiem sezonu 2003 dołączył do Minardi jako inżynier wyścigowy. Z czasem awansował w hierarchii zespołu, pełniąc od 2005 r. funkcję głównego inżyniera i pozostając nim w okresie, gdy zespół został wykupiony przez Red Bulla i przemianowany na Toro Rosso. Ten stan rzeczy trwał do 2012 r., zatem Francuz jest jedną z głównych osób odpowiedzialnych m.in. za historyczny sukces, jakim było ukończenie kampanii 2008 przed głównym zespołem Red Bulla, okraszone niezapomnianym zwycięstwem Sebastiana Vettela w GP Włoch .

Laurent Mekies i Sebastian Vettel © GEPA Pictures/ Mathias Kniepeiss

Bohater niniejszego artykułu miał do wykonania nietypowe zadanie. Musiał bowiem nie tyle zbudować bolid od zera, co dostosować już istniejące auto do innego silnika. Nie robił tego oczywiście sam. Wszak Formuła 1 to sport zespołowy i w pojedynkę niewiele się tu zdziała. Jako główny inżynier współpracował z całym sztabem specjalistów najróżniejszych dziedzin, a efektem ich wspólnych wysiłków była bardzo dobra forma używanego w 2008 r. samochodu Toro Rosso STR3, stworzonego na bazie Red Bulla RB3 z sezonu 2007. Nadzorował wówczas wszystkie operacje, począwszy od projektu i budowy samochodu, aż do jego wykorzystania na torze.

Kolejnym krokiem w karierze Mekiesa było objęcie stanowiska dyrektora ds. osiągów bolidu, które piastował od 2012 do 2014 r. Koordynował wówczas pracę sześciu departamentów odpowiedzialnych za różne zagadnienia związane z zapewnieniem jak najlepszych osiągów i formy samochodu. Uczestniczył m.in. w pracach nad modelem STR9, w którym podczas treningu przed GP Japonii 2014 swoje pierwsze kilometry za sterami bolidu Formuły 1 pokonał Max Verstappen .

Wiele stanowisk na raz

W latach 2014-2017 Francuz zamiast dla którejś z ekip pracował dla FIA. W tym okresie był dyrektorem ds. bezpieczeństwa odpowiedzialnym za wszelkie kwestie związane z zabezpieczeniem medycznym wydarzeń poszczególnych serii nadzorowanych przez Federację. Koordynował również prace związane m.in. z homologowaniem różnego rodzaju nowinek technologicznych i nadzorem prowadzonych przez zespoły F1 projektów badawczo-rozwojowych .

Laurent Mekies jako pracownik Ferrari © Mark Sutton - Pool/Getty Images

Działał on zatem nie tylko na rzecz Formuły 1, ale również m.in. serii juniorskich. Na początku 2017 r. powierzono mu także funkcję zastępcy dyrektora wyścigów F1, a więc bardzo doświadczonego Charliego Whitinga. Francuz pracował wtedy u jego boku, poznając związane z tym procedury i zapewniając świeże spojrzenie. Nadzorował również kwestie sportowe we wszystkich seriach wyścigów bolidów jednomiejscowych organizowanych przez FIA. Łączył on wszystkie te obowiązki aż do 2018 r., kiedy zdecydował się dołączyć do Ferrari.

Od września 2018 r. Mekies pełnił we włoskiej stajni funkcję dyrektora sportowego, którą od 2019 r. łączył z nadzorem nad osiągami czerwonych bolidów i ich wykorzystaniem na torze. Kolejnym krokiem był awans w 2021 r. na stanowisko dyrektora wyścigowego, którym był do lata 2023 r. Wtedy to podjął decyzję o powrocie do Faenzy, z którą wiązało się odejście na przymusowy kilkumiesięczny urlop związany z zakazem pracy u konkurencji.

Faenza po raz drugi

5 min Video: Wycieczka po siedzibie Scuderii Toro Rosso w Faenzie Zajrzyjcie za kulisy fabryki teamu Scuderia Toro Rosso!

Scuderia AlphaTauri w drugiej połowie 2023 r. szykowała się do dużych zmian . Do najważniejszych należało poszukiwanie nowych sponsorów i rebranding marki, która od 2024 r. startuje w F1 jako Visa CashApp RB. Oprócz tego nastąpiły roszady personalne wywołane przejściem na emeryturę Franza Tosta, wieloletniego szefa ekipy, pamiętającego jej początki pod nazwą Toro Rosso. To właśnie jego miał zastąpić Mekies, który od 2024 r. objął stery zespołu, prowadząc jego kolejne wcielenie. Francuz nie został jednak sam z tym wyzwaniem, ponieważ wciąż może liczyć na wskazówki Tosta, którego umowa przewiduje pełnienie jeszcze przez jakiś czas funkcji doradczej i udzielanie konsultacji w miarę potrzeb Red Bulla i Visa CashApp RB.

Laurent Mekies przeszedł w swoim życiu długą drogę przez wiele stanowisk, zdobywając w tym czasie rozległą specjalistyczną wiedzę. Za stajnią z Faenzy pierwsze miesiące pod jego przywództwem, jednak Formuła 1 to środowisko, gdzie wprowadzanie zmian wymaga czasu. Pora na ocenę pracy Francuza przyjdzie dopiero w przyszłości, natomiast i obecnie, i w kolejnych miesiącach niezmiennie trzymamy kciuki za jak najlepsze wyniki prowadzonej przez niego ekipy.