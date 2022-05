Bike check: Nowy Santa Cruz V10 Lauriego Greenlanda

Chociaż Laurie Greenland jest na początku swojej zawodniczej kariery, to przed sezonem 2022 o jego atencje zabiegały wszystkie czołowe teamy, ścigające się w rowerowym Pucharze Świata. Gdy otworzyło się

Team Santa Cruz Syndicate, do którego dołączył młody rider, to legenda sama w sobie. Chociaż w ostatnich latach menagerowie borykali się z drobnymi problemami, to chyba w końcu udało im się zmontować paczkę, która w kolejnych sezonach, zacznie regularnie meldować się na czołowych lokatach w każdych, najważniejszych zawodach. Poza Greenlandem w teamie znalazł się jeszcze genialny Jackson Goldstone, Nina Hoffman, która zwyciężyła w ostatnich zawodach Pucharu Świta, oraz Greg Minnaar, który pełni w ekipie rolę zawodnika i mentora.