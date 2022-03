Wywiad: Laurie Greenland opowiada o przygotowaniach do sezonu rowerowego

"Przecież zjazd nie może być bardzo męczący. W końcu cały czas zjeżdża się z górki, co nie?". No właśnie nie do końca. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że jazda po trasach zjazdowych nie ma nic wspólnego z wspomnianym wyżej "zjeżdżaniem z górki". O ile na prostych ścieżkach typu "flow" możemy się czasem wyluzować, o tyle ściganie po typowo zjazdowych trasach, wymaga już pełnego skupienia i bardzo aktywnej pracy całym ciałem. Skakanie, utrzymywanie równowagi, tłumienie nierówności, podciąganie i wypychanie roweru, pedałowanie, wyciskanie prędkości z zakrętów - i tak w kółko przez 5 minut. Dorzućmy do tego prędkość dochodzącą do 70 km/h, setki drzew, czających się na ciebie tuż za wytaśmowaną linią, korzenie, kamienie wielkości telewizorów, kilkunastometrowe skocznie i mamy piękny obraz tego, jak w rzeczywistości wygląda nasza dyscyplina.