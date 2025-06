Tierlista Fakera. Tymi postaciami zdominujesz mida!

Tak jak piłka nożna ma Messiego czy Ronaldo, a koszykówka Michaela Jordana bądź LeBrona Jamesa, tak świat League of Legends ma Fakera. Żywa legenda gry, która od dekady nie przestaje zachwycać, tym razem została poproszona przez nas, o przegląd najpopularniejszych wyborów na środkową alejkę.

Gdybyśmy mieli bowiem wraz z nim analizować wszystkich bohaterów, to ten tekst nie miałby końca. Zamiast tego Faker skupił się na najczęstszych wyborach, szeregując 20 postaci od S tieru, czyli absolutnych dominatorów mida, do C tieru, gdzie znalazły się postacie, których raczej nie polecamy początkującym czy try hardom. Przyjrzyjmy się zatem jego wyborom.

01 S Tier

Ryze jest jednym z najczęściej granych bohaterów Fakera © League of Legends/Riot Games

Ryze

To jeden z najczęściej granych przez Fakera bohaterów, a dzięki ostatnim wzmocnieniom jest potężniejszy niż kiedykolwiek. Może pochwalić się silną zdolnością czyszczenia fal i skalowania, co czyni go niezawodnym wyborem.

Twisted Fate

Ten władca kart świetnie nadaje się do wywierania presji na całej mapie. Do tego jego Q ma duży potencjał czyszczenia fal, co czyni go groźnym przeciwnikiem.

Katarina

Duża mobilność Katariny sprawia, że jest ona dobrym wyborem do walk drużynowych. Pomimo ostatnich nerfów, nadal jest dobrym wyborem, zwłaszcza dla bardziej ostrożnych graczy.

Aurora

Unikalne umiejętności Aurory sprawiają, że jest ona trudnym przeciwnikiem w walkach drużynowych. Świetnie odnajduje się także w skirmishach, a także kontroluje teren.

02 A Tier

Ulti Sylasa może odwrócić losy walki drużynowej © League of Legends/Riot Games

Orianna

Ten wspierający mag to również jeden z najczęściej wybieranych bohaterów przez Fakera ze względu na swoją uniwersalność. Do tego ostatnie zmiany przedmiotów uczyniły Oriannę jeszcze silniejszym wyborem.

Ahri

Szukasz championa, który zdominuje linię? Ten magiczny predator to wybór właśnie dla Ciebie! Mobilność Ahri sprawa, że jest ona idealna do eliminacji wrogów i wycofywania się, gdy zbliża się niebezpieczeństwo.

Galio

Ten kamienny kolos jest znakomitą kontrą na drużyny skoncentrowane na obrażeniach magicznych. Jest on w stanie absorbować mnóstwo damage'u i jednocześnie wspierać sojuszników, zadając przy tym całkiem solidne obrażenia.

Wybierz Tristanę do agresji we wczesnej fazie gry © League of Legends/Riot Games

Tristana

Klasyczny, niepozorny ADC pozostaje silnym wyborem do agresywnej presji we wczesnej fazie gry. Należy jednak uważać, aby nie zostać w tyle, ponieważ jej build może zostać szybko prześcignięty przez bardziej zrównoważone postacie.

Sylas

Ten zbuntowany czarnoksiężnik jest niezwykle wszechstronny, w dużej mierze dzięki swojemu unikalnemu ulit. Ostatnie aktualizacje zrównoważyły jego siłę rażenia i wytrzymałość, czyniąc go niezawodnym wyborem dla większości drużyn.

Corki

Corki oferuje silne skalowanie obrażeń, co czyni go doskonałym wyborem na przeciągające się gry. Chociaż osiągnięcie pełnego potencjału zajmuje trochę czasu, Faker odniósł wiele sukcesów korzystając właśnie z wąsatego bombardiera.

Azir

Chociaż ma wysoki poziom trudności, to w odpowiednich rękach Azir staje się prawdziwą maszyną zniszczenia. To najczęściej wybierana przez Fakera postać, którą wygrał 134 ze 194 rozegranych profesjonalnych meczów.

03 B Tier

Akali pozostaje jednym z najpopularniejszych bohaterów © League of Legends/Riot Games

Leblanc

Leblanc to potężny zabójca, mogący zadać ogromny burst damage już we wczesnej fazie gry. Ostatnie nerfy co prawda osłabiły jej skalowanie, ale pamiętajmy, że to wciąż postać, którą Faker ma aż 80,6% winratio w 62 profesjonalnych meczach.

Zed

Ten bezwzględny zabójca jest bardzo skuteczny w eliminowaniu squishy championów. Jest jednak zauważalnie słabszy przeciwko twardszym bohaterom. Jednak skill Fakera pozwolił mu osiągnąć niesamowity współczynnik zwycięstw Zedem na poziomie 91,7%.

Xerath

To, czego Xerathowi brakuje jeżeli chodzi o mobilność, to nadrabia obrażeniami zadawanymi z ogromnego dystansu. Może z łatwością usuwać całe fale minionów, a także obijać wrogów z bezpiecznej odległości, co czyni go idealnym do nękania przeciwników.

Yone - high risk, high reward © League of Legends/Riot Games

Yone

To typowy bohater z kategorii high-risk, high reward. Yone znakomicie sprawdza się w walkach 1v1 i może skalować się w bardzo szybkim tempie. Jest jednak podatny na efekty kontroli tłumu. Ostatecznie jednak mobilność i gigantyczne obrażenia sprawiają, że może być niezwykle skutecznym wyborem.

Syndra

Syndra może pochwalić się mocnym burstem i zdolnością do kontrolowania alei bez większego wysiłku. Bywa jednak podatna na kompozycje oparte o twarde, tankowate championy.

Akali

Akali nie bez powodu jest jednym z najpopularniejszych bohaterów na środkowej alei. Jest wszechstronna, ma wysoką mobilność i zadaje duże obrażenia. Jest groźna w walkach drużynowych i potrafi pokonać niemal każdego przeciwnika.

04 C Tier

Nasus jest silny w późnej fazie gry, ale można go łatwo skontrować © League of Legends/Riot Games

Nasus

Nasus może być silnym wyborem w późnej fazie gry. Przy odpowiedniej dozie cierpliwości może stać się niemal nie do zatrzymania. Oznacza to oczywiście, że jest słabszy z początku i podatny na ataki, zwłaszcza ze strony silnych zabójców jak choćby Akali. Faker prawie nigdy nie wybiera tego bohatera, więc co naturalne, umieszcza go na samym dole swojej tierlisty.

Veigar

Veigar to kolejny niszowy wybór, który może być dobry dla cierpliwych graczy, ale cierpi we wczesnej fazie gry. Ze względu na szybsze tempo obecnej mety, po prostu nie nadąża, by być użytecznym.

Smolder

Ten słodki i milutki smok jest tak przerażający w obecnej mecie, jak na to wygląda. Cierpi z powodu powolnego skalowania i słabej kontroli fal minionów. W związku z tym nie jest on opłacalnym wyborem w obecnej sytuacji.