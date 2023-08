League of Legends: oto najlepsze wybory na górną alejkę

Górna alejka w League of Legends często traktowana jest jako samotna wyspa. Zwłaszcza, gdy spotkają się na niej dwa kolosy, których głównym celem jest zaabsorbowanie jak największej liczby obrażeń.

Nie zawsze jednak to tank jest optymalnym wyborem na górną alejkę. Bywa tak, że w zależności od mety czy też kompozycji naszej drużyny lepiej sprawdzą się splitpusherzy czy hyper carry.

Jakie postacie natomiast obecnie najlepiej działają na topie? Przedstawiamy kilka propozycji!

Darius

Darius © Riot Games

Jeżeli chodzi o fazę liniową, to Darius jest w niej niczym prawdziwy czołg. W walce 1vs1, zwłaszcza gdy osiągnie 6 level, mało kto jest w stanie stawić mu czoła. Wyjątek stanowią jedynie bohaterowie skutecznie walczący na dystans, jak Teemo, Vayne czy Kennen, do których, z powodu ograniczonej mobilności Dariusa, będziemy mieć spory kłopot by podejść.

Decydując się na wybranie "Ręki Noxusu" musimy być nastawieni na agresję od pierwszych sekund gry. W miarę upływu czasu bowiem nasz potencjał systematycznie będzie spadać. Jeżeli jednak wykorzystamy potężny early game, gra powinna zakończyć się, zanim zaczniemy to odczuwać.

Illaoi

Illaoi from League of Legends © Riot Games

Jeżeli w przypadku Dariusa narzekaliśmy na brak mobilności, to Illaoi można uznać, za bohatera niema nieruchomego... Jednak coś za coś. Dobrze spozycjonowana Kapłanka Krakena potrafi bez większych trudności wygrywać walki 1vs2 a nawet 1vs3. W związku z tym górna alejka naprawdę może stać się naszym królestwem i to bez względu na to, jak bardzo życie uprzykrzać nam będzie wrogi jungler.

Illaoi, w przeciwieństwie do Dariusa jednak, wcale nie traci na sile wraz z rozwojem gry. Oczywiście w późniejszej fazie odpowiednie rozłożenie macek jest trudniejsze, jednak zadawane przez nie obrażenia w pełni oddają trud związany z ich rozstawieniem.

Malphite

Malphite - League of Legends © Riot Games

Jedna z pierwszych postaci dodanych do gry wciąż daje radę. Co ważne, nauka gry Malphite'em nie należy do najtrudniejszych, więc będzie on doskonałym wyborem także dla mniej zaawansowanych graczy.

Jakie jednak są zalety tego skalniaka poza niskim progiem wejścia? Na pewno ogromny potencjał do tankowania obrażeń, a także bardzo mocne ulti, które niejednokrotnie potrafi odwrócić losy teamfightu. Oczywiście grając malphite'em z reguły nie będziemy odgrywać pierwszych skrzypiec, ani na linii, ani w późniejszych etapach gry, jednak drużyna na pewno będzie nam wdzięczna za nasz wkład w grę.

Fiora

Fiora © Riot Games

Był bohater dla początkujących, teraz natomiast czas na postać, która zdecydowanie wymaga dłuższego ogrania. Fiora, w przeciwieństwie do Malphite'a jest bowiem jedną z trudniejszych postaci do opanowania, a to w jej przypadku jest niezbędne. Będąc bowiem do tyłu w grze, bardzo trudno jest jakkolwiek do niej wrócić.

Jeżeli jednak opanujemy już grę Mistrzynią Fechtunku, otrzymamy potężną broń, która w zasadzie jest równie potężna na każdym etapie gry. Świetna mobilność i znakomity potencjał w walkach 1vs1 czynią z niej perfekcyjnego splitpushera, a także sprawiają, że bardzo trudno jest pokonać ją na linii. Jeżeli ktoś lubi grać nieco bardziej solo, Fiora będzie perfekcyjnym wyborem.

Olaf

Olaf © Riot Games

Olaf w dużej mierze przypominać może Dariusa. Jego główną zaletą są również wysokie obrażenia, które potrafi zadawać od początku gry, dzięki czemu znakomicie sprawdza się w pojedynkach 1vs1.

Z drugiej strony nie należy on do specjalnie mobilnych postaci, w związku z czym granie przeciwko dobrze kite'ującym rywalom, którzy sukcesywnie będą nas obijać z dystansu, może frustrować.

Inne postaci warte uwagi:

Renekton

Aatrox

Camille

Garen

Poppy

Zobacz też w akcji legendę europejskiego LoLa - Marcina "Jankosa" Jankowskiego:

1 min G2 Jankos: Zobacz gameplay