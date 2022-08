8 wskazówek dla początkujących w League of Legends

Z tego powodu wiele osób spoza świata gier wideo próbuje zacząć swoją przygodę z tym tytułem. Jednak ze 150 bohaterami do wyboru, mnóstwem przedmiotów i różnymi strategiami do naśladowania, może to być trochę przytłaczające i trudne, zwłaszcza na samym początku.

Z powodu ogromnej ilości bohaterów dostępnych w grze, zacznij od tych, które po prostu cię zainteresowały. Niestety, na początku nie będziesz mieć dostępu do wszystkich bohaterów – będziesz musiał ich kupować za niebieską esencję. To rodzaj waluty, którą otrzymujesz w ramach nagród za rozegrane gry.

Co ważne, co tydzień w rotacji pojawia się nowa pula darmowych bohaterów, których można wybierać w trakcie gier nierankingowych. W ten sposób można ich wypróbować przed ewentualnym zakupem. Im więcej championów sprawdzisz, tym łatwiej będzie ci się na nich grało w przyszłości, wiedząc, czego możesz się spodziewać z ich strony.

Kiedy już wybierzemy sobie postać, którą chcemy zagrać, warto poszukać do niego różnego rodzaju poradników, tak aby dowiedzieć się o niej jak najwięcej. Wiedzieć na jakiej linii powinien grać, jakie kupować przedmioty i jaką rolę pełni w drużynie. Później pozostaje jedynie przetestować to w grze!

