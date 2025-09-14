Rola ról: znajdź swoją idealną pozycję w League of Legends

League of Legends od lat pozostaje nieodłączną częścią świata gier i esportu. W tytule tym zazwyczaj rywalizują ze sobą dwie, pięcioosobowe, drużyny. LoL swój sukces zawdzięcza przede wszystkim prostej i przejrzystej strukturze. Kluczowym aspektem gry są tak zwane role: każdy gracz zajmuje w drużynie pozycję, z którą wiążą się określone zadania. Jakie role występują w League of Legends? I przede wszystkim, która z nich będzie najlepiej pasować do Ciebie?

01 Zrozumienie ról

Mapa Summoner's Rift w League of Legends © Riot Games

League of Legends rozgrywa się na mapie znanej jako „Summoner’s Rift”. Mapa ta składa się z dwóch niemal identycznych, lustrzanych połówek, które dzielą się na różne obszary i linie:

Toplane: Ścieżka na górnej krawędzi mapy

Midlane: Ścieżka prowadząca przez środek mapy

Botlane: Ścieżka na dolnej krawędzi mapy

Jungle: Obszar pomiędzy poszczególnymi liniami

Celem gry jest oczyszczenie co najmniej jednej z linii drużyny przeciwnej ze znajdujących się tam wieżyczek, tak by móc wtargnąć do jej bazy i zniszczyć znajdujące się tam serce, zwane „Nexusem”. Kto tego dokona, wygrywa partię.

Mapa League of Legends © Riot Games

League of Legends wykorzystuje system pięciu głównych ról: toplaner, midlaner, jungler, botlaner (ADC) i support. Każda rola ma określone zadania, ważne strategie i specjalnych bohaterów, którzy są jej przypisani i mają decydujący wpływ na grę zespołową. Współpraca między rolami jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu. Przyjrzyjmy się zatem szczegółowo poszczególnym rolom.

02 Jak znaleźć odpowiednią rolę w League of Legends?

Jedną z najlepszych i najważniejszych wskazówek dla początkujących graczy League of Legends jest znalezienie roli, która najbardziej będzie wam odpowiadać i sprawi wam najwięcej radości, a następnie skupienie się na niej. Na początku nie ma bowiem sensu zmieniać roli w każdym meczu. Lepiej nauczyć się tego, co sprawia Ci przyjemność – tylko wtedy osiągniesz naprawdę dobry poziom.

League of Legends © Red Bull Player One

Dobór odpowiedniej roli w League of Legends zależy w dużej mierze od preferowanego przez Ciebie stylu gry. Czy wolisz walki solo, koordynowanie drużyny, ogarnianie mapy czy wsparcie innych - każda z ról ma swoje indywidualne priorytety.

My na początek polecalibyśmy jednak przede wszystkim grę jako top midlanera.

03 Toplaner

Miejsce: Toplane

Zadania: bronić linii, wywierać presję

Popularni bohaterowie: Dr Mundo, Malphite, Ornn, Gnar, Sett, Jax

Znani toplanerzy: Zeus, TheShy, Myrwn

Toplaner porusza się po górnej ścieżce mapy i zazwyczaj jest zupełnie sam. W tym przypadku należy stosować bohaterów, którzy mają wysoką odporność na ataki rywali (tanki) lub są szczególnie silni w pojedynkach jeden na jednego (dueliści).

Do głównych zadań gracza na górnej linii należy utrzymanie linii, wygrywanie pojedynków 1 na 1 oraz wywieranie presji na przeciwnika, aby nie dać mu chwili wytchnienia.

Jeśli zdecydujesz się na górną linię, musisz mieć świadomość, że często będziesz na niej sam – ta linia jest bowiem najdalej oddalona od dolnej linii i smoka.

04 MidLaner

Miejsce: Midlane

Zadania: kontrola środka, szybkie rozstrzyganie walk, pomoc innym liniom

Popularni bohaterowie: Yasuo, Ahri, Zed, Ryze, Katarina i Akali

Znani midlanerzy: Faker, Chovy, Caps

Faker to najsłynniejszy midlaner na świecie © Kihun Park / Red Bull Content Pool

Midlaner porusza się po środkowej części mapy i wywiera presję na środkową linię. Odbywa się to na różne sposoby. Chociażby poprzez szybkie walki, które wygrywasz dzięki wysokim obrażeniom, tak aby szybko uzyskać przewagę podczas zdobywania kolejnych poziomów.

Dodatkowo gracze na środkowej linii mogą wykorzystać środek mapy do szybkiego i łatwego zdobywania złota i punktów doświadczenia. Inną strategią jest pomaganie kolegom z drużyny na górnej lub dolnej linii, przechodząc między różnymi ścieżkami. Nazywa się to „roamingiem”.

Ważną rolę odgrywa tu również wybór bohatera: magowie kontrolujący, tacy jak Orianna lub Malzahar, zapewniają bezpieczeństwo na linii i mogą stanowić potężne wsparcie w walkach drużynowych. Z kolei zabójcy (tacy jak Zed, Talon lub Fizz) doskonale nadają się do agresywnych ataków z zaskoczenia i zadają przeciwnikom precyzyjne ciosy. Magowie roamujący, tacy jak Taliyah lub Twisted Fate, są szczególnie mobilni i pomagają w pushowaniu poszczególnych linii na mapie.

05 Botlaner

Miejsce: Botlane

Zadania: zadać wiele obrażeń w krótkim czasie, szybko uzyskać przewagę poziomu

Popularni bohaterowie: Jinx, Kai'Sa, Kog'maw, Vayne, Jhin, Lucian

Znani botlanerzy: Ruler, Upset, Hope

League of Legends, dolna alejka © League of Legends

Dolna linia mapy nazywana jest botlane'em (lub bottom lane'em), natomiast przypisana do niej rola znana jest także jako ADC. Botlaner lub AD carry to postać, która może zadawać szczególnie duże obrażenia, najlepiej z dystansu.

Botlaner powinien jak najszybciej zebrać jak najwięcej zasobów i kupić swoje przedmioty, aby w trakcie gry stać się super potężnym członkiem drużyny, który zapewni ci przewagę w walkach drużynowych.

Zasadniczo istnieją dwa rodzaje bohaterów dla linii botów: Hyper Carry – początkowo słabsi, ale w trakcie gry, wyposażeni w odpowiednie przedmioty, niemal nie do powstrzymania oraz Lanebullies – od samego początku wywierający presję i mogący zapewnić ogromną przewagę we wczesnej fazie gry.

Jeśli zdecydujesz się na botlane, powinieneś dobrze opanować mechanikę last hitowania, aby móc szybciej kupować przedmioty. Innym kluczowym czynnikiem dla botlanerów jest natomiast pozycjonowanie.

06 Jungler

Miejsce: dżungla

Zadania: swobodne poruszanie się po mapie, kontrolowanie dżungli, pomoc na innych liniach

Popularni bohaterowie: Warwick, Viego, Kha'Zix, Udyr, Kayn

Znani junglerzy: Peanut, Tarzan, Jankos

Leże smoka w League of Legends © Dot Esports

Rola junglera w League of Legends jest prawdopodobnie najbardziej zróżnicowanym zadaniem ze wszystkich. Junglerzy nie są przypisani do żadnej stałej linii, poruszają się po dżungli między poszczególnymi alejkami. Jungler jest przy tym też najtrudniejszą rolą w LoLu.

Musisz grać sprytnie, analizować przebieg meczu, śledzić przeciwników oraz wiedzieć, w jakiej kolejności farmić w dżungli i kiedy najlepiej pomóc danej linii. Wymaga to dużo praktyki, ale daje ogromną satysfakcję z gry. Ta rola wymaga doskonałej znajomości mapy, umiejętności ustalania priorytetów i elastyczności w stylu gry.

Junglerzy walczą o neutralne cele, takie jak smoki, Rift Herald lub Baron Nashor, i w odpowiednim momencie atakują inne linie (gankują), aby wywrzeć dodatkową presję i zapewnić drużynie przewagę.

W tym kontekście kluczową rolę odgrywa również budowanie wizji (wardów), ponieważ w ten sposób możesz pomóc swojemu zespołowi dostrzegać ruchy przeciwników i odpowiednio na nie reagować.

07 Support

Miejsce: botlane (najczęściej)

Zadania: wspieranie bot lanera poprzez ochronę i leczenie, ustawianie wardów

Popularni bohaterowie: Leona, Nautilus, Thresh, Lulu, Nami, Janna

Znani supporci: Keria, Delight, Mikyx

Wsparcie, top czy dżungla? Wybierz rolę i naucz się jej © Riot Games

Wsparcie to taktycy, którzy dzięki kontroli wizji i ochronie ADC umożliwiają skuteczne walki drużynowe. Ich głównym zadaniem jest wspieranie botlanera poprzez ochronę i leczenie, a jednocześnie zabezpieczanie celów za pomocą wardów.

Dobry support pomaga drużynie zdobyć i utrzymać kontrolę nad ważnymi punktami na mapie. W tym celu nie tylko pomagasz botlanerowi, ale od czasu do czasu wspierasz również junglera lub całą drużynę podczas walk drużynowych.

Istnieją też tak zwani engage supporci, których zadaniem jest agresywne rozpoczynanie walk i kontrolowanie przeciwników za pomocą Crowd Control (CC - efektów kontroli tłumu). Ponadto istnieją enchanter supporci, którzy zapewniają ochronę, leczenie i wzmocnienia, pomagając w ten sposób drużynie przetrwać jak najdłużej i zadawać większe obrażenia.