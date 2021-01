League of Legends: Co nas czeka w 2021 roku?

Jeremy Lee, odpowiedzialny za gameplay w League of Legends, zwrócił natomiast uwagę na zmiany w przedmiotach. - Niektóre przedmioty zostały zmienione, inne usunięte, a jeszcze kolejnych kilka dodaliśmy. Wszystko po to, by każdy przedmiot miał jasne i unikalne zastosowanie w grze - podkreślił. Riot postanowił położyć większy nacisk na to, by zakup potężnych przedmiotów był czymś wyjątkowym, stąd też kategoria przedmiotów mitycznych. Dodatkowo, całkowicie przebudowany został sklep, który teraz m.in. ma w lepszy sposób sugerować zalecane zakupy.