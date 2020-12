LEC 2021: Liga Mistrzów LoLa wraca już w styczniu

Choć brzmi to jak tradycyjne hasło promujące rozpoczynające się rozgrywki, to nadchodzący split League of Legends European Championship będzie naprawdę wyjątkowy . Ze swoimi legendami pożegnały się dwie najlepsze drużyny, jedna przeszła całkowity rebranding, a w kolejnych oglądać będziemy nowych graczy znad Wisły . Zdecydowanie jest na co czekać, a jak właśnie ogłosili organizatorzy, pierwsza kolejka wiosennego splitu LEC 2021 będzie mieć miejsce już 22 stycznia.

Mistrzowie jeszcze potężniejsi

Cztery ostatnie splity LEC upłynęło pod dyktando G2 Esports. “Samurajowie” w składzie “Wunder”, “Jankos”, “Caps”, “Perkz” oraz “Mikyx” całkowicie zdominowali scenę na Starym Kontynencie. Ich panowanie rozpoczęło wyciągnięcie z Fnatic wschodzącej gwiazdy środkowej alei - “Capsa”. Teraz natomiast organizacja “Ocelote’a” wyrwała największym rywalom serce. Po ośmiu latach “Pomarańczowych” postanowił opuścić Martin “Rekkles” Larsson. Szwed, który w G2 zastąpi odchodzącego do Cloud9 “Perkza”, wraz z nową formacją ma teraz tylko jeden cel - mistrzostwo świata.

- Wygranie Worldsów to dla G2 tak samo ostateczny cel jak dla mnie. Więc kiedy zwrócili się do mnie z propozycją dołączenia, to było oczywiste. Jestem niesamowicie podekscytowany tą możliwością i sprawdzeniem, co jesteśmy w stanie osiągnąć - powiedział 24-latek po dołączeniu do nowej drużyny.

Co oczywiste, utrata “Rekklesa” wymogła zmiany również w Fnatic. Wicemistrzowie kontynentu w miejsce swojej legendy postanowili zakontraktować byłego strzelca Origen oraz Schalke 04 - Eliasa “Upseta” Lippa. Niemiec nie będzie jednak jedyną nową twarzą w zespole. Do zmian doszło także na środkowej alei, gdzie “Nemesisa” zastąpił sprowadzony z amerykańskiego LCS “Nisqy”.

Kolejni polscy debiutanci

Niezmiennie w dwóch najbardziej utytułowanych drużynach Europy wciąż będziemy mogli oglądać Marcina “Jankosa” Jankowskiego oraz Oskara “Selfmade’a” Boderka. Także Kacper “Inspired” Słoma pozostał podstawowym leśnikiem Rogue. Zmienia się natomiast drugi Polak w zespole “Łotrzyków”. Oskara “Vandera” Bogdana zastąpił awansowany z akademii Adrian “Trymbi” Trybus.

- Dostałem szansę, by pokazać się w LEC i chcę zagrać jak typowy “Trymbi”. Chcę pokazać siebie, a nie dopasowywać się do tego, co robił “Vander”. Mam nadzieję, że uda mi się być sobą - powiedział w wywiadzie udzielonym naszemu serwisowi Trybus.

Sam “Vander” natomiast także zdołał utrzymać się w najbardziej prestiżowej lidze Europy. Jego nowym zespołem będzie Misfits, którego barwy reprezentować będzie wraz z dwójką innych Polaków. O miejsce na górnej alei z “HiRiTem” rywalizować będzie Tobiasz “Agresivoo” Ciba (organizacja wciąż nie zdecydowała, który będzie podstawowym toplanerem), zaś głównym trenerem “Króliczków” został Adrian “Hatchy” Widera.

Ostatnim reprezentantem naszego kraju jest Paweł “Czekolad” Szczepanik, który będzie stanowił o sile środkowej alei Excel.

Całkowita przebudowa

W porównaniu do 2020 roku, w LEC będzie można oglądać jedną nową formację. Do dobrze znanych marek, dołącza Astralis. W rzeczywistości jednak organizacja znana głównie ze świetnej drużyny CS:GO wchłonęła dawne Origen, które było częścią Astralis Group.

- W przypadku Origen nie udało nam się zbudować długotrwałego fundamentu. Wydawało się, że po zakończeniu splitu musimy zacząć od nowa. W pewnym sensie wracamy teraz do punktu wyjścia, do budowy od podstaw. Jestem niezwykle zadowolony z naszych nowych trenerów. Już teraz widzę, jak budujemy nową strukturę wokół graczy, którzy być może nie są jeszcze największymi nazwiskami w grze, ale którzy zechcą wnieść do zespołu to co niezbędne - powiedział Kasper Hvidt, dyrektor sportowy Astralis, cytowany przez oficjalną stronę organizacji.

W porównaniu do 2020 roku, w szeregach teamu pozostał jedynie Erlend “Nukeduck” Vatevik Holm i to właśnie wokół Norwega postanowiono zbudować nowy zespół złożony z wyróżniających się graczy lig regionalnych. Dla polskich fanów szczególnie ciekawe może być oglądanie “Zanzaraha”, który ostatnio wraz z AGO Rogue sięgnął po historyczny, dla polskiego League of Legends, triumf w EU Master.