Riot oficjalnie otworzył 11. sezon League of Legends. W specjalnym wideo deweloperzy gry zapowiedzieli, co czeka nas w nowym roku.

esport League of Legends: Co nas czeka w 2021 roku?

W oczy rzuca się przede wszystkim zmiana szyldu. Od teraz drużyna będzie występować już pod dobrze znaną ze sceny CS:GO nazwą Astralis. Na rebrandingu zmiany się jednak nie kończą. Władze organizacji zdecydowały się na całkowitą przebudowę składu, ze starego rosteru pozostawiając jedynie “Nukeducka”. Reszta? Postawiono na wyróżniających się graczy lig regionalnych: “WhiteKnighta”, “Zanzaraha”, “Jesklę” i “promisq”. Czy to może zagwarantować sukces na miarę oczekiwań? Społeczność póki co jest raczej sceptyczna.

Czy w nadchodzącym splicie będzie inaczej? Na papierze wydaje się, że zadanie jest jeszcze trudniejsze. Zespół stracił swoje serce w postaci Martina “Rekklesa” Larssona, a dodatkowo doszło do zmiany na środkowej alei, gdzie “Nisqy” zastąpił podobno nie do końca dogadującego się z resztą zespołu “Nemesisa”.

