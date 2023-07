Jankos wreszcie ma z kim grać. Potężne G2

"To świetne uczucie znów być zwycięskim. Myślę, że dla każdego fana Fnatic, ten rok mógł być 'delikatnie' rozczarowujący patrząc na dwa pierwsze splity. Także zasłużyli na ten performance, który zaprezentowaliśmy obecnie. Jednak tak naprawdę nic jeszcze nie osiągnęliśmy. Jedyne co, to fakt, że znów gramy dobre League of Legends" - mówił środkowy Fnatic, Ivan "Razork" Diaz.