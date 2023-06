Polacy mają wiele do udowodnienia. Kto uratuje sezon w LEC?

Przed nami ostatni z nich. To też ostatnia szansa, by nie musieć spisywać całego roku na straty. Już za półtora miesiąca poznamy bowiem pierwsze cztery drużyny, które definitywnie będą musiały pożegnać się z marzeniami o wyjeździe na tegoroczne Worldsy.

8. miejsce zimą i 9. latem było zdecydowanie poniżej oczekiwań jak i samych możliwości polskiego leśnika. Trzeba bowiem zaznaczyć, że on sam wciąż prezentował równy, wysoki poziom. Problem był raczej w tym, że nie dojeżdżała reszta drużyny.

Zauważyły to chyba jednak również władze organizacji, które postanowiły wymienić midlanera oraz ADC. Miejsce "Ruby'ego" oraz "Jackspektry" zajęli odpowiednio "Vetheo" i "Flakked". Dziwić może nieco wymiana norweskiego marksmana, bowiem akurat "Jackspektra" był jedynym obok "Jankosa", który momentami prezentował jakkolwiek przyzwoitą dyspozycję. Z drugiej strony z "Flakkedem" Polak doskonale zna się z czasów wspólnej gry z G2, więc jest spora szansa, że współpraca z dolną alejką wejdzie na wyższy poziom.

Polski wspierający, mimo słabszej formy wiosną, wciąż ma jednak na tyle silną markę w Europie, że bez większych problemów znalazł nowy skład. Tym zostało Fnatic, czyli organizacja, która póki co może uchodzić za zdecydowanie największego przegranego tego roku.

"Pomarańczowi", którzy są jedną z najbardziej utytułowanych drużyn w Europie i przez lata przyzwyczaili fanów do walki o najwyższe laury, całkowicie nie odnajdują się w nowym formacie rozgrywek, kończąc zimę na kompromitującym, 9. miejscu, zaś wiosną finiszując zaledwie jedno oczko wyżej.

Dodatkowym smaczkiem dla polskich fanów może być również fakt, że Trybus dolną alejkę Fnatic dzielić będzie z Ohem "Noahem" Hyeon-taekiem, który dopiero co cieszył się ze zwycięstwa w Ultralidze w barwach Zero Tenacity.

