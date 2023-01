Wiatr zmian nad europejską sceną. Czas na LEC 2023

Liczba zmian, nowości oraz rewolucji, która czeka fanów europejskiego League of Legends w 2023 roku wystarczyłaby do obdzielenia kilku splitów. Tak się jednak składa, że wszystko skumulowało się na jeden split.

Rok 2023 przede wszystkim przynosi całkowicie nowy system rozgrywek w europejskim League of Legends.

Po drugie zaś, każdy ze splitów podzielony będzie na 3, a nie jak dotąd, 2 etapy. W trakcie pierwszego, po którym odpadną dwie najsłabsze drużyny, każdy zagra z każdym w formacie bo1. Etap 2. podzielony będzie na dwie grupy, w których zespoły mierzyć się będą w formacie bo3. Z każdej grupy do 3. etapu awansują po dwie najlepsze ekipy. 3. etap to z kolei tradycyjne play-offy w formacie bo5, które wyłonią mistrza danego splitu.

Zmiany te mają przede wszystkim lepiej przygotować europejskie zespoły do walki na arenie międzynarodowej. Więcej grania o stawkę, w tym więcej meczów bo3 ma sprawić, że Europejczycy będą w stanie wreszcie nawiązać równą walkę z przedstawicielami Korei czy Chin, gdzie od dawna rozgrywki krajowe toczą się właśnie w trybie bo3.

Pierwsza z nich to jedna z najbardziej rozpoznawalnych organizacji w Hiszpanii, która jednak jak dotąd występowała jedynie na poziomie ligi regionalnej. Teraz jednak jej właściciele zdecydowali się wykupić slot w najlepszej europejskiej lidze od odchodzącego z niej Misfits.

Heretycy jednak bardzo szybko mogą stać się ulubieńcami polskich fanów, bowiem to właśnie w tej drużynie swoją karierę kontynuować będzie Marcin "Jankos" Jankowski, który po 5, pełnych sukcesów, latach, opuścił G2 Esports.

Druga z nowych formacji także może pochwalić się Polakiem w składzie. Mowa tu o Adrianie "Trymbim" Trybusie, który jednak nie zmienił organizacji, a to jego dotychczasowy team zmienił szyld.

Letni split 2022 roku, który zakończył się pierwszym, historycznym, mistrzostwem Europy Rogue, był także ostatnim, w którym organizacja występowała pod taką właśnie nazwą. Od 2023 roku "Łotrzyki" połączyły bowiem siły z KOI - organizacją należącą do jednego z najpopularniejszych hiszpańskich streamerów "Ibaia" oraz Gerarda Pique.

"Nie mógłbym być bardziej dumny z KOI i tego, co udało nam się osiągnąć w tak krótkim czasie. Partnerstwo z Rogue tylko przyspiesza nasz rozwój i poszerza nasze możliwości dostarczania najbardziej angażujących i ekscytujących doświadczeń dla naszych fanów. Vamos!" – komentował fuzję "Ibai"

Rok 2023 to w LEC rok wielkich zmian także, jeżeli chodzi o przynależności najpopularniejszych graczy do poszczególnych organizacji.

