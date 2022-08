Mistrzowski finisz G2. Samurajowie z pole position przed play-offami

Kluczowa okazała się jednak jedna walka w jungli, w której G2, tracąc jedynie "Jankosa", wyeliminowało wszystkich rywali i sięgnęło po Barona. Od tej chwili to "Samurajowie" nadawali tempo rozgrywce pewnie zmierzając do jej końca.

Jeszcze na dzień przed zakończeniem fazy zasadniczej zagrożeni wypadnięciem z czołowej szóstki byli gracze Excel oraz tacy giganci jak Fnatic i Team Vitality. Dla "Pomarańczowych" brak gry w drugiej fazie byłby jedną z największych kompromitacji w historii organizacji. Porównywalną katastrofą byłoby to dla Vitality, które miało być superteamem dominującym Europę, a które debiutancki split superskładu zakończyło dopiero na 5. miejscu. W tym towarzystwie najbiedniej wyglądało Excel, które walczyło o dopiero drugi awans do fazy play-off w swojej historii.

Ostatecznych rozstrzygnięć nie poznaliśmy jednak także po rozegraniu wszystkich 90 spotkań splitu. Zarówno Excel, jak i Team Vitality, zakończyły zmagania z bilansem 9-9 i o wszystkim decydował tie-breaker. Dodatkowe spotkanie było niezbędne także pomiędzy Fnatic oraz Misfits, by zadecydować o tym, kto zajmie 4. miejsce. W ten sposób fani najlepszej ligi League of Legends w Europie, zamiast móc iść spać w okolicach 22:00, mieli zapewnione emocje co najmniej do północy!

Najważniejszym rozstrzygnięciem ostatniego dnia fazy zasadniczej było jednak to, kto ostatecznie zagra w play-offach. Budowany za gigantyczne pieniądze Team Vitality, czy aspirujące do szerokiej czołówki Europy Excel.

"Upadający Perkz to też symbol upadającego Team Vitality" - mówił komentujący to spotkanie Piotr "CzarnyPiotruś" Barański.

