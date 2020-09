LEC: Fnatic przerwało czarną serię z G2! Kapitalny "Selfmade"

to prawdziwy rollercoaster! Fani z całą pewnością nie mogą narzekać na nudę, ponieważ co weekend są świadkami fenomenalnych spotkań, które zaskakują swoimi rozstrzygnięciami. Miniony weekend przyniósł hitowe spotkania, z których aż dwie niefaworyzowane ekipy wygrały swoje spotkania.

"Miracle run" dobiegł końca

Pierwszym meczem do którego doszło był pojedynek MAD Lions z Schalke 04, które kontynuowało swoją fenomenalną serię. Niestety, druga runda fazy play-off to był szczyt możliwości zawodników Schalke, którzy musieli uznać wyższość bardziej doświadczonych rywali z MAD Lions, którzy zwyciężyli 3:1. Tym samym Hiszpańska formacja zatrzymała imponującą serię Schalke, która wynosiła 10 wygranych map z rzędu oraz zapewniła sobie bilet na tegoroczną edycję mistrzostw świata!

Pierwszym meczem do którego doszło był pojedynek MAD Lions z Schalke 04, które kontynuowało swoją fenomenalną serię. Niestety, druga runda fazy play-off to był szczyt możliwości zawodników Schalke, którzy musieli uznać wyższość bardziej doświadczonych rywali z MAD Lions, którzy zwyciężyli 3:1. Tym samym Hiszpańska formacja zatrzymała imponującą serię Schalke, która wynosiła 10 wygranych map z rzędu oraz zapewniła sobie bilet na tegoroczną edycję mistrzostw świata!

Pierwszym meczem do którego doszło był pojedynek MAD Lions z Schalke 04, które kontynuowało swoją fenomenalną serię. Niestety, druga runda fazy play-off to był szczyt możliwości zawodników Schalke, którzy musieli uznać wyższość bardziej doświadczonych rywali z MAD Lions, którzy zwyciężyli 3:1. Tym samym Hiszpańska formacja zatrzymała imponującą serię Schalke, która wynosiła 10 wygranych map z rzędu oraz zapewniła sobie bilet na tegoroczną edycję mistrzostw świata!

Dzięki temu zwycięstwu MAD Lions awansowało do trzeciej rundy, gdzie czekało na nich Rogue, z którym do samego końca walczyli o pierwszą pozycję w tabeli podczas fazy zasadniczej. "Polskie" Rogue znalazło się w drabince przegranych po dotkliwej porażce z Fnatic 3:0, gdzie zaprezentowali naprawdę słabą formę.

Dzięki temu zwycięstwu MAD Lions awansowało do trzeciej rundy, gdzie czekało na nich Rogue, z którym do samego końca walczyli o pierwszą pozycję w tabeli podczas fazy zasadniczej. "Polskie" Rogue znalazło się w drabince przegranych po dotkliwej porażce z Fnatic 3:0, gdzie zaprezentowali naprawdę słabą formę.

Dzięki temu zwycięstwu MAD Lions awansowało do trzeciej rundy, gdzie czekało na nich Rogue, z którym do samego końca walczyli o pierwszą pozycję w tabeli podczas fazy zasadniczej. "Polskie" Rogue znalazło się w drabince przegranych po dotkliwej porażce z Fnatic 3:0, gdzie zaprezentowali naprawdę słabą formę.

Faworyzowane przed tym starciem MAD Lions nie miało w zasadzie nic do powiedzenia. Z fenomenalnej strony zaprezentował się najmłodszy polski leśnik w LEC - „Inspired”, który otrzymał nagrodę MVP całego spotkania. Ostatecznie Rogue bez większych problemów pokonało MAD Lions 3:0, dołączając do G2 w walce o finał europejskich rozgrywek.

Faworyzowane przed tym starciem MAD Lions nie miało w zasadzie nic do powiedzenia. Z fenomenalnej strony zaprezentował się najmłodszy polski leśnik w LEC - „Inspired”, który otrzymał nagrodę MVP całego spotkania. Ostatecznie Rogue bez większych problemów pokonało MAD Lions 3:0, dołączając do G2 w walce o finał europejskich rozgrywek.

Faworyzowane przed tym starciem MAD Lions nie miało w zasadzie nic do powiedzenia. Z fenomenalnej strony zaprezentował się najmłodszy polski leśnik w LEC - „Inspired”, który otrzymał nagrodę MVP całego spotkania. Ostatecznie Rogue bez większych problemów pokonało MAD Lions 3:0, dołączając do G2 w walce o finał europejskich rozgrywek.

Kapialne starcie gigantów

Do prawdziwego hitu doszło jednak w sobotni wieczór, w którym rozpędzone Fnatic spotkało się z G2 Esports w walce o bezpośredni awans do finału. Hitowe starcie, które zawsze elektryzuje fanów europejskiej sceny zapowiadało się wybornie i gracze w żadnym stopniu nie zawiedli fanów, dostarczając im pięć map pełnych emocji.

Do prawdziwego hitu doszło jednak w sobotni wieczór, w którym rozpędzone Fnatic spotkało się z G2 Esports w walce o bezpośredni awans do finału. Hitowe starcie, które zawsze elektryzuje fanów europejskiej sceny zapowiadało się wybornie i gracze w żadnym stopniu nie zawiedli fanów, dostarczając im pięć map pełnych emocji.

Do prawdziwego hitu doszło jednak w sobotni wieczór, w którym rozpędzone Fnatic spotkało się z G2 Esports w walce o bezpośredni awans do finału. Hitowe starcie, które zawsze elektryzuje fanów europejskiej sceny zapowiadało się wybornie i gracze w żadnym stopniu nie zawiedli fanów, dostarczając im pięć map pełnych emocji.

Pierwsza mapa od początku była bardzo wyrównana. Pierwszą krew na swoim koncie zapisał „Wunder”, jednak Fnatic potrafiło odpowiedzieć dwoma zabójstwami. Zespoły wymieniały się wzajemnie eliminacjami, dochodząc do 23. minuty, podczas której doszło do kluczowej walki w okolicach Barona. Ta padła łupem Fnatic, które wyeliminowało G2 i zgarnęło wzmocnienie Nashora. Kilka minut Fnatic ponownie zgarnęło Barona, kończąc z jego buffem pierwszą rozgrywkę.

Pierwsza mapa od początku była bardzo wyrównana. Pierwszą krew na swoim koncie zapisał „Wunder”, jednak Fnatic potrafiło odpowiedzieć dwoma zabójstwami. Zespoły wymieniały się wzajemnie eliminacjami, dochodząc do 23. minuty, podczas której doszło do kluczowej walki w okolicach Barona. Ta padła łupem Fnatic, które wyeliminowało G2 i zgarnęło wzmocnienie Nashora. Kilka minut Fnatic ponownie zgarnęło Barona, kończąc z jego buffem pierwszą rozgrywkę.

Pierwsza mapa od początku była bardzo wyrównana. Pierwszą krew na swoim koncie zapisał „Wunder”, jednak Fnatic potrafiło odpowiedzieć dwoma zabójstwami. Zespoły wymieniały się wzajemnie eliminacjami, dochodząc do 23. minuty, podczas której doszło do kluczowej walki w okolicach Barona. Ta padła łupem Fnatic, które wyeliminowało G2 i zgarnęło wzmocnienie Nashora. Kilka minut Fnatic ponownie zgarnęło Barona, kończąc z jego buffem pierwszą rozgrywkę.

Mistrzowie Europy i wicemistrzowie świata byli bardzo rozpędzeni, co pokazało prowadzenie 10-1 podczas trzeciej mapy. Kolejne smoki padały łupem G2 i wydawało się, że nic nie jest w stanie zatrzymać „Jankosa” i spółki. „Samurajowie” zniszczenie dolnego inhibitora przypłacili utratą czterech graczy i Barona, przez co Fnatic powróciło do gry. Chwilę później dokonała się walka na topie, z której lepiej wyszli zawodnicy „Pomarańczowych”, którzy zapisali trzecią mapę na swoim koncie.

Mistrzowie Europy i wicemistrzowie świata byli bardzo rozpędzeni, co pokazało prowadzenie 10-1 podczas trzeciej mapy. Kolejne smoki padały łupem G2 i wydawało się, że nic nie jest w stanie zatrzymać „Jankosa” i spółki. „Samurajowie” zniszczenie dolnego inhibitora przypłacili utratą czterech graczy i Barona, przez co Fnatic powróciło do gry. Chwilę później dokonała się walka na topie, z której lepiej wyszli zawodnicy „Pomarańczowych”, którzy zapisali trzecią mapę na swoim koncie.

Mistrzowie Europy i wicemistrzowie świata byli bardzo rozpędzeni, co pokazało prowadzenie 10-1 podczas trzeciej mapy. Kolejne smoki padały łupem G2 i wydawało się, że nic nie jest w stanie zatrzymać „Jankosa” i spółki. „Samurajowie” zniszczenie dolnego inhibitora przypłacili utratą czterech graczy i Barona, przez co Fnatic powróciło do gry. Chwilę później dokonała się walka na topie, z której lepiej wyszli zawodnicy „Pomarańczowych”, którzy zapisali trzecią mapę na swoim koncie.