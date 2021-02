Kolejne dwie wygrane na koncie G2 Esports i Rogue

„Pszczółki”, do momentu meczu z Fnatic, miały na koncie zaledwie jedną wygraną w ośmiu meczach. To miała być łatwa przystawka dla goniącego czołówkę FNC. I przez pewien czas na to się zapowiadało. Po kilkunastu minutach gry to zespół „Bwipo” miał przewagę kilku tysięcy sztuk złota. “Pomarańczowi”, choć wyraźnie przegrywali w zabójstwach, dużo lepiej kontrolowali mapę i efektywnie budowali handicap.

„Pszczółki”, do momentu meczu z Fnatic, miały na koncie zaledwie jedną wygraną w ośmiu meczach. To miała być łatwa przystawka dla goniącego czołówkę FNC. I przez pewien czas na to się zapowiadało. Po kilkunastu minutach gry to zespół „Bwipo” miał przewagę kilku tysięcy sztuk złota. “Pomarańczowi”, choć wyraźnie przegrywali w zabójstwach, dużo lepiej kontrolowali mapę i efektywnie budowali handicap.

„Pszczółki”, do momentu meczu z Fnatic, miały na koncie zaledwie jedną wygraną w ośmiu meczach. To miała być łatwa przystawka dla goniącego czołówkę FNC. I przez pewien czas na to się zapowiadało. Po kilkunastu minutach gry to zespół „Bwipo” miał przewagę kilku tysięcy sztuk złota. “Pomarańczowi”, choć wyraźnie przegrywali w zabójstwach, dużo lepiej kontrolowali mapę i efektywnie budowali handicap.

Dla Fnatic był to natomiast dopiero początek rozczarowań. Kolejne przyszło w meczu z MAD Lions. Tam również pierwsze 20 minut nie zwiastowały katastrofy. Wszystko zaczęło się sypać po przegranym teamfightcie, tym razem pod smokiem. Fnatic ponownie nie potrafiło przeszkodzić rywalom we wzięciu wzmocnienia, a następnie cała piątka graczy wicemistrzów Europy poległa, eliminując przy tym zaledwie dwóch rywali.

Dla Fnatic był to natomiast dopiero początek rozczarowań. Kolejne przyszło w meczu z MAD Lions. Tam również pierwsze 20 minut nie zwiastowały katastrofy. Wszystko zaczęło się sypać po przegranym teamfightcie, tym razem pod smokiem. Fnatic ponownie nie potrafiło przeszkodzić rywalom we wzięciu wzmocnienia, a następnie cała piątka graczy wicemistrzów Europy poległa, eliminując przy tym zaledwie dwóch rywali.

Dla Fnatic był to natomiast dopiero początek rozczarowań. Kolejne przyszło w meczu z MAD Lions. Tam również pierwsze 20 minut nie zwiastowały katastrofy. Wszystko zaczęło się sypać po przegranym teamfightcie, tym razem pod smokiem. Fnatic ponownie nie potrafiło przeszkodzić rywalom we wzięciu wzmocnienia, a następnie cała piątka graczy wicemistrzów Europy poległa, eliminując przy tym zaledwie dwóch rywali.

Podobnie jak z Vitality, tak i tutaj, Fnatic nie potrafiło już wrócić do gry, przegrywając ostatecznie po nieco ponad pół godziny. Tym samym „Upset” i spółka znów muszą martwić się o awans do play-offów. Mają już tylko jeden punkt zapasu nad siódmym Schalke.

Podobnie jak z Vitality, tak i tutaj, Fnatic nie potrafiło już wrócić do gry, przegrywając ostatecznie po nieco ponad pół godziny. Tym samym „Upset” i spółka znów muszą martwić się o awans do play-offów. Mają już tylko jeden punkt zapasu nad siódmym Schalke.

Podobnie jak z Vitality, tak i tutaj, Fnatic nie potrafiło już wrócić do gry, przegrywając ostatecznie po nieco ponad pół godziny. Tym samym „Upset” i spółka znów muszą martwić się o awans do play-offów. Mają już tylko jeden punkt zapasu nad siódmym Schalke.