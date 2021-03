G2 Esports i Rogue w fazie pucharowej LEC, Samuraje lepsi od Pomarańczowych

, najlepszej europejskiej formacji w historii oraz Rogue, które lekko modernizując skład, prezentuje bardzo świeże i efektowne podejście do gry.

Derby Europy

Po szóstym tygodniu zmagań obie formacje zajmują ex aequo pierwsze miejsce z dorobkiem jedenastu zwycięstw i dwóch porażek. Niezwykle ciekawa będzie nadchodząca kolejka, która wydaje się, że wyłoni zwycięzcę fazy zasadniczej, bowiem w piątek G2 Esports stanie naprzeciw „Łotrzyków”.

, z odwiecznym rywalem – ekipą Fnatic. Te spotkania nabrały jeszcze większej pikanterii po odejściu do G2 „Rekklesa”, czyli byłej gwiazdy „Pomarańczowych”.

W minionej kolejce doszło do najbardziej wyczekiwanego spotkania w splicie, czyli spotkania „Samurajów”

Derby Europy okazały się jednak dość jednostronne. Był to również rewanż za pojedynek z trzeciej kolejki, w której Fnatic w zaskakujący sposób rozpracowało G2 i wygrało mecz. Tym razem „Samurajowie” nie mieli większych problemów, aby zwyciężyć z Fnatic. Od samego początku to obrońcy tytułu byli stroną dominującą, z minuty na minutę zwiększając swoją przewagę. Ani przez chwilę Fnatic nie zagroziło „Jankosowi” i spółce, którzy dopisali kolejne zwycięstwo na swoje konto.

„Vander” z „Czekoladem” na remis

Do pojedynku dwóch polskich zawodników doszło w miniony piątek. „Vander”, który od tego sezonu występuje w Misfits, zmierzył się z „Czekoladem” grającym w Excel. Dla tego drugiego obecny split jest debiutem. Paweł Szczepanik trafił do najlepszej europejskiej ligi po zwycięstwie z AGO Rogue w rozgrywkach EU Masters.

Mecz w teorii zapowiadał się jako bardzo wyrównany, na co wskazywały również kursy bukmacherskie. Schemat ten postanowili przełamać zawodnicy Misfits, którzy od początku wyszli na prowadzenie, zdobywając wyraźną przewagę. „Vander” i spółka już do samego końca kontrowali przebieg wydarzeń na Summoners Rift, nie dając oponentom większych szans.

Tym samym, w bezpośredniej rywalizacji dwóch Polaków - „Vandera” i „Czekolada” - jest remis, bowiem w trzecim tygodniu to ekipa tego drugiego była górą.

Bitwa o puchary