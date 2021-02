LEC: G2 pokonane! Nie będzie perfekcyjnego splitu

, wielu kibiców europejskiej sceny League of Legends rozpoczęło dyskusje o potencjalnym bezbłędnym splicie "Samurajów", wyniku 18-0 w fazie zasadniczej LEC. Wicemistrzowie świata wzmocnieni najlepszym europejskim strzelcem to miała być formacja nie do złamania, od której odbić miał się każdy rywal.

Choć brzmi to jak stare, wyświechtane hasło, to nadchodzący split LEC będzie naprawdę wyjątkowy. Przygotowaliśmy listę pięciu rzeczy, na które warto wyczekiwać w nadchodzących rozgrywkach.

Rogue zwyciężyło w drugiej kolejce również z Vitality. Choć „Szerszenie” starały się nawiązać walkę, po raz kolejny rozpędzona maszyna Rogue pozbawiła przeciwników marzeń o zwycięstwie. Nie ma wątpliwości, że już w tym momencie Rogue obok G2 Esports staje się jednym z głównych kandydatów do końcowego triumfu. „Łotrzyki” - jak każdy – oczywiście mogą mieć w przyszłości wahania formy, jednak zdołali już udowodnić, że potrafią w imponujący sposób grać w League of Legends.

