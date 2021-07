LEC: G2 wreszcie przerwało czarną serię

- Seria czterech porażek z rzędu to nie coś, czego oczekiwaliśmy wchodząc w ten sezon - przyznawał otwarcie “Caps” w rozmowie z Ashley Kang.

. Zaczęto powoli zastanawiać się, czy szczyt możliwości zespołu w tym splicie to nie będzie walka o awans do play-offów.

Tak słabej postawy “Samurajów” nie spodziewał się bowiem chyba nikt. Dwa tygodnie bez zwycięstwa, w tym porażka w derbach Europy z Fnatic sprawiły, że wśród sympatyków G2 panowały grobowe nastroje . Zaczęto powoli zastanawiać się, czy szczyt możliwości zespołu w tym splicie to nie będzie walka o awans do play-offów.

. Najpierw dość pewnie pokonali Astralis, jednak prawdziwy sprawdzian miał przyjść dopiero dzień później. Jeżeli G2 wciąż miało liczyć się w walce o czołowe lokaty, najlepiej udowodnić mogło to w meczu z Rogue. “Łotrzyki” przed tym spotkaniem przegrały zaledwie dwa mecze, w tym jeden właśnie z G2.

Te rozważania, przynajmniej na razie, można jednak puścić w niepamięć. “Jankos” i spółka powrócili na zwycięską ścieżkę . Najpierw dość pewnie pokonali Astralis, jednak prawdziwy sprawdzian miał przyjść dopiero dzień później. Jeżeli G2 wciąż miało liczyć się w walce o czołowe lokaty, najlepiej udowodnić mogło to w meczu z Rogue. “Łotrzyki” przed tym spotkaniem przegrały zaledwie dwa mecze, w tym jeden właśnie z G2.

To właśnie na dolnej alei było widać tego dnia największą różnicę poziomów. “Rekkles” i jego Tristana z każdą minutą stawali się silniejsi, zaś “Hans Sama” z “Trymbim” nie potrafili się odnaleźć.

