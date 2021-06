LEC: G2 zrewanżowało się Rogue. "Samurajowie" znów w formie

Quiz: Sprawdź swoją wiedzę w League of Legends!

W drugim tygodniu “Król pierwszej krwi” pokazał jednak, że wciąż może siać postrach na Summoner’s Rift. I o ile pierwsza gra przeciwko Astralis nie należała do najlepszych w jego wykonaniu, co zresztą sam przyznawał na Twitterze...

Trzeba jednak przyznać, że Rogue postawiło bardzo trudne warunki ośmiokrotnym mistrzom Europy. Tak naprawdę dopiero przejęty Baron dał G2 rozpęd, by zacząć budować przewagę. Duże znaczenie miała także początkowo dość niepozorna walka z 32. minuty. Dobrze rzucone zza ściany ulti “Jankosa” skutecznie rozbiło szeregi Rogue. Rozproszone na mapie “Łotrzyki”, próbowały ratować się ucieczką, jednak to udało się jedynie “Larssenowi”.

Gdy chwilę później, pomimo wyeliminowania “Rekklesa” oraz “Capsa”, Rogue nie było w stanie pod Baronem odeprzeć ataku pozostałej trójki “Samurajów”, w komplecie umierając, było jasne, że tego dnia to G2 będzie świętować zwycięstwo.

Po blisko 40 minutach naprawdę zwariowanego, pełnego agresji i zabójstw meczu, to “Jankos” wraz z drużyną cieszyli się z czwartej wygranej w sezonie, dzięki czemu mogli zrównać się z prowadzącym w tabeli Misfits.

