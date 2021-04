LEC: MAD Lions górą w historycznym finale. Katastrofa G2

. Co więcej, na 17. rozegranych już splitów, tylko raz do tej pory zwyciężył zespół spoza wielkiej dwójki (Alliance, lato 2014).

na długo zapisze się w historii rozgrywek. Spotkały się w nim dwie debiutujące na tym etapie drużyny, w miażdżącej większości złożone z graczy, którzy nigdy nie zagrali meczu o taką stawkę. Co więcej, był to

. Choć pierwsze dwie mapy wcale na to nie wskazywały. Nie można jednak powiedzieć, by były jednostronne, MAD Lions w kluczowych momentach nie wytrzymywało jednak presji równie dobrze, jak “Łotrzyki”.

Sam mecz finałowy jednak jeszcze przebił oczekiwania . Choć pierwsze dwie mapy wcale na to nie wskazywały. Nie można jednak powiedzieć, by były jednostronne, MAD Lions w kluczowych momentach nie wytrzymywało jednak presji równie dobrze, jak “Łotrzyki”.

Sam mecz finałowy jednak jeszcze przebił oczekiwania . Choć pierwsze dwie mapy wcale na to nie wskazywały. Nie można jednak powiedzieć, by były jednostronne, MAD Lions w kluczowych momentach nie wytrzymywało jednak presji równie dobrze, jak “Łotrzyki”.

Na pierwszej mapie, mimo mocnego startu i przewagi ponad 2 tysięcy złota po 20 minutach, “Humanoid” i spółka dali się wciągnąć w niekorzystny teamfight pod smokiem i gra zaczęła się od nowa. Od tej chwili to Rogue, które przy okazji zgarnęło trzeciego smoka, zaczęło dyktować warunki i ostatecznie do końca nie dało dojść do głosu rywalom.

Na pierwszej mapie, mimo mocnego startu i przewagi ponad 2 tysięcy złota po 20 minutach, “Humanoid” i spółka dali się wciągnąć w niekorzystny teamfight pod smokiem i gra zaczęła się od nowa. Od tej chwili to Rogue, które przy okazji zgarnęło trzeciego smoka, zaczęło dyktować warunki i ostatecznie do końca nie dało dojść do głosu rywalom.

Na pierwszej mapie, mimo mocnego startu i przewagi ponad 2 tysięcy złota po 20 minutach, “Humanoid” i spółka dali się wciągnąć w niekorzystny teamfight pod smokiem i gra zaczęła się od nowa. Od tej chwili to Rogue, które przy okazji zgarnęło trzeciego smoka, zaczęło dyktować warunki i ostatecznie do końca nie dało dojść do głosu rywalom.

Druga mapa była natomiast lustrzanym odbiciem pierwszej, tyle, że ponownie z nieszczęśliwym zakończeniem dla “Lwów”. Tym razem to Rogue roztrwoniło przewagę wypracowaną na wczesnym etapie gry i wraz z upływającym czasem strata drużyny “Inspireda” narastała. Dość powiedzieć, że w 43. minucie wynosiła 5,5 tysiąca sztuk złota na korzyść MAD Lions. Jest to o tyle znamienne, że minutę później… z wygranej cieszyło się Rogue.

Druga mapa była natomiast lustrzanym odbiciem pierwszej, tyle, że ponownie z nieszczęśliwym zakończeniem dla “Lwów”. Tym razem to Rogue roztrwoniło przewagę wypracowaną na wczesnym etapie gry i wraz z upływającym czasem strata drużyny “Inspireda” narastała. Dość powiedzieć, że w 43. minucie wynosiła 5,5 tysiąca sztuk złota na korzyść MAD Lions. Jest to o tyle znamienne, że minutę później… z wygranej cieszyło się Rogue.

Druga mapa była natomiast lustrzanym odbiciem pierwszej, tyle, że ponownie z nieszczęśliwym zakończeniem dla “Lwów”. Tym razem to Rogue roztrwoniło przewagę wypracowaną na wczesnym etapie gry i wraz z upływającym czasem strata drużyny “Inspireda” narastała. Dość powiedzieć, że w 43. minucie wynosiła 5,5 tysiąca sztuk złota na korzyść MAD Lions. Jest to o tyle znamienne, że minutę później… z wygranej cieszyło się Rogue.

To Rogue od początku dyktowało warunki. Po 15 minutach przewaga drużyny dwójki Polaków wynosiła już 5 tysięcy sztuk złota. I tym razem nic nie wskazywało, by miała zostać roztrwoniona. Rogue grało pewnie i konsekwentnie, a ich siła względem MAD Lions tylko rosła. W zasadzie przez niemal całe 35 minut meczu, “Trymbi” i spółka mogli już witać się z gąską.

To Rogue od początku dyktowało warunki. Po 15 minutach przewaga drużyny dwójki Polaków wynosiła już 5 tysięcy sztuk złota. I tym razem nic nie wskazywało, by miała zostać roztrwoniona. Rogue grało pewnie i konsekwentnie, a ich siła względem MAD Lions tylko rosła. W zasadzie przez niemal całe 35 minut meczu, “Trymbi” i spółka mogli już witać się z gąską.

To Rogue od początku dyktowało warunki. Po 15 minutach przewaga drużyny dwójki Polaków wynosiła już 5 tysięcy sztuk złota. I tym razem nic nie wskazywało, by miała zostać roztrwoniona. Rogue grało pewnie i konsekwentnie, a ich siła względem MAD Lions tylko rosła. W zasadzie przez niemal całe 35 minut meczu, “Trymbi” i spółka mogli już witać się z gąską.

Kazimierz Górski zwykł jednak mawiać, że w futbolu, wszystko jest możliwe “dopóki piłka w grze”. Jak pokazał finał, ma to również zastosowanie w League of Legends.

Kazimierz Górski zwykł jednak mawiać, że w futbolu, wszystko jest możliwe “dopóki piłka w grze”. Jak pokazał finał, ma to również zastosowanie w League of Legends.

Kazimierz Górski zwykł jednak mawiać, że w futbolu, wszystko jest możliwe “dopóki piłka w grze”. Jak pokazał finał, ma to również zastosowanie w League of Legends.

Gdy toplaner Rogue wreszcie dotarł do rywali, było już pozamiatane. MAD Lions w piątkę z łatwością wymazało z mapy trójkę rywali. Przy minutowych death timerach oznaczało to pewny koniec gry. Miny graczy Rogue w tym momencie wyrażały więcej niż tysiąc słów. Każdy z nich wiedział, że wypuścił z rąk szansę, na historyczny sukces. Sukces, który miał już niemal w kieszeni.

Gdy toplaner Rogue wreszcie dotarł do rywali, było już pozamiatane. MAD Lions w piątkę z łatwością wymazało z mapy trójkę rywali. Przy minutowych death timerach oznaczało to pewny koniec gry. Miny graczy Rogue w tym momencie wyrażały więcej niż tysiąc słów. Każdy z nich wiedział, że wypuścił z rąk szansę, na historyczny sukces. Sukces, który miał już niemal w kieszeni.

Gdy toplaner Rogue wreszcie dotarł do rywali, było już pozamiatane. MAD Lions w piątkę z łatwością wymazało z mapy trójkę rywali. Przy minutowych death timerach oznaczało to pewny koniec gry. Miny graczy Rogue w tym momencie wyrażały więcej niż tysiąc słów. Każdy z nich wiedział, że wypuścił z rąk szansę, na historyczny sukces. Sukces, który miał już niemal w kieszeni.

Samurajowie najpierw w drabince wygranych wyraźnie przegrali bój o wejście do finału z MAD Lions, a następnie w losers brackecie nie sprostali Rogue (1:3). Jest to o tyle bardziej bolesne, że przed sezonem ściągnęli na dolną aleję największą gwiazdę europejskiego botlane’u, legendę Fnatic - “Rekkles”. Skład gwiazd miał być nie do zatrzymania. Tymczasem poległ po raz pierwszy, po czterech mistrzostwach z rzędu.

Samurajowie najpierw w drabince wygranych wyraźnie przegrali bój o wejście do finału z MAD Lions, a następnie w losers brackecie nie sprostali Rogue (1:3). Jest to o tyle bardziej bolesne, że przed sezonem ściągnęli na dolną aleję największą gwiazdę europejskiego botlane’u, legendę Fnatic - “Rekkles”. Skład gwiazd miał być nie do zatrzymania. Tymczasem poległ po raz pierwszy, po czterech mistrzostwach z rzędu.

Samurajowie najpierw w drabince wygranych wyraźnie przegrali bój o wejście do finału z MAD Lions, a następnie w losers brackecie nie sprostali Rogue (1:3). Jest to o tyle bardziej bolesne, że przed sezonem ściągnęli na dolną aleję największą gwiazdę europejskiego botlane’u, legendę Fnatic - “Rekkles”. Skład gwiazd miał być nie do zatrzymania. Tymczasem poległ po raz pierwszy, po czterech mistrzostwach z rzędu.