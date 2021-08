LEC: Mistrzostwa świata w League of Legends bez G2 Esports!

. Zespół, jakiego świat europejskiego League of Legends jeszcze nie widział. Do triumfatorów czterech ostatnich splitów LEC dołącza legenda dolnej linii - Martin “Rekkles” Larsson - wyrwany z obozu największego rywala - Fnatic.

Wówczas wśród kibiców króluje pytanie, czy ktokolwiek zdoła urwać choćby mapę tak potężnej piątce. Co do tego, że “Samurajowie” będą sięgać po kolejne tytuły nikt nie ma wątpliwości.

Od tamtej pory minęło dziewięć miesięcy. Jak się okazuje dostatecznie dużo czasu, by wszystko dosłownie stanęło na głowie. G2, które miało zdeklasować resztę Europy, rozpaczliwie walczy o awans na Worldsy. W meczu o wszystko gra z tymi, których wydawało się, dopiero co całkowicie rozbili, wyciągając z ich składu serce drużyny. G2 tę walkę przegrywa.

To nie miało prawa się wydarzyć. “Samurajowie” jednak od początku roku zmagali się z licznymi kłopotami. Przyznawał to m.in. “Jankos”, mówiąc, że drużyna ma kłopot ze zrozumieniem mety. Przyznawał to także “Grabbz” sugerując, zbytnią pewność siebie w draftach.

