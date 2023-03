SK wciąż zachwyca w LEC. Spokojny start G2

Przez lata kibice League of Legends w Europie przyzwyczaili się do tego, że SK Gaming stanowi jedynie tło dla rozgrywek. Niemiecka organizacja od wielu splitów miała wręcz zarezerwowane miejsce w dnie tabeli, bez szans na awans do play-offów.

To jednak zmieniło się w zimowym splicie LEC 2023, który "Sertuss" i spółka zakończyli na zaskakująco wysokim, 4. miejscu, odprawiając po drodze m.in. Team Vitality.

Można było zastanawiać się jednak, czy to jednorazowy wyskok, czy zapowiedź odrodzenia zespołu, z którym niegdyś sukcesy, jeszcze jako gracz, święcił m.in. "Ocelote". Podopieczni "Swiffera" dowodzą jednak, że są w stanie grać na topowym europejskim poziomie także wiosną.

"Jesteśmy dość młodym zespołem, nie mamy wielkich nazwisk w drużynie. Dodatkowo też sama renoma SK... Grałem dla SK w LEC też rok wcześniej i dwukrotnie nie udało nam się awansować do play-offów. Dlatego myślę, że nie znajdowaliśmy się na radarze widzów i zbyt wielu drużyn" - przyznawał w rozmowie z esports.com "Sertuss".

Teraz jednak sytuacja ta może się zmienić. SK, kończąc pierwszy tydzień wiosennych zmagań z bilansem 3-0 (wygrane z BDS, Fnatic oraz Astralis), udowodniło, że należy się z nimi liczyć. Kto wie, gdzie znajduje się sufit tej, na pierwszy rzut oka niepozornej, ekipy.

Kiepski start Polaków

Dużo mniej powodów do radości mają natomiast polscy kibice. LEC, nie dość, że jest wyjątkowo ubogie w Polaków (obecnie posiadamy jedynie dwóch reprezentantów - "Jankosa" oraz "Trymbiego"), to dodatkowo obaj oni zaliczyli bardzo słabe wejście w sezon.

Team Heretics, do którego po 5 latach w G2, dołączył "Jankos ", przegrał wszystkie 3 mecze, zaś KOI, czyli 3. drużyna zimowego splitu, zdołała zwyciężyć jedynie z... Teamem Heretics.

"Depressing" - to jedyny wpis, jaki po ostatnim meczu pierwszego tygodnia zamieścił na swoim Twitterze "Jankos". I trzeba przyznać, Polak ma pełne prawo czuć się zdołowany. Po latach spędzonych na szczycie, wśród najlepszych graczy Europy, trafił bowiem do jednej z najsłabszych drużyn, w której gołym okiem widać, że większość graczy, nie dojeżdża poziomem do LEC. Jeżeli hiszpańska organizacja szybko nie zdecyduje się na roszady, będzie to kolejny split, który Jankowski będzie mógł spisać na straty.

Poznaj lepiej "Jankosa" w kolejnym odcinku serii Unfold:

9 min Marcin '"Jankos" Jankowski Zobacz, jak wygląda życie w dżungli z graczem G2 Esports, Marcinem "Jankosem" Jankowskim.

G2 na razie bez fajerwerków

Spokojne wejście w wiosenny split zaliczyli natomiast mistrzowie zimy. G2 bez większych problemów rozprawiło się z Excel oraz Teamem Heretics, jednak drugiego dnia dość nieoczekiwanie musiało uznać wyższość Astralis.

Wydaje się jednak, że dla "Samurajów" był to jedynie wypadek przy pracy, a sam mecz przez dłuższy czas był mocno wyrównany. Kluczowa była jednak znakomita postawa "LIDERa", który zdołał całkowicie zdominować "Capsa" i zasłużenie odebrał nagrodę MVP meczu.

"To świetna sprawa, że 'LIDER' dołączył do naszego zespołu. Jest bardzo towarzyskim gościem. Nasz team spirit jest obecnie na bardzo dobrym poziomie zwłaszcza w porównaniu do poprzedniego splitu. W grze natomiast 'LIDER' jest oczywiście bardzo skillowy i myślę, że może wiele wnieść do naszej gry, to nie jest gracz tylko kilku championów" - chwalił kolegę z zespołu w trakcie pomeczowego wywiadu "Kobbe".

Fnatic nadal bez pomysłu

Największym rozczarowaniem, mimo przebudowy składu, pozostaje natomiast Fnatic. "Pomarańczowi" zimą zszokowali świat League of Legends, nie wchodząc nawet do drugiej fazy splitu, odpadając wspólnie z Excel już po 9 meczach.

Wiosna miała być nowym otwarciem. W tym celu władze formacji zdecydowały się na wymianę aż dwójki zawodników. "Wundera" oraz "rhuckza" zastąpili odpowiednio "Oscarinin", a także "Advienne".

Zmiany jednak na niewiele się zdały. Weekend otwarcia? Jeszcze gorszy niż 2 miesiące temu, gdy Fnatic zdołało wyrwać jedną wygraną. Tym razem "Pomarańczowi" musieli uznać wyższość wszystkich trzech rywali i z bilansem 0-3 znów są na prostej drodze do braku awansu do kolejnego etapu.

"Daleko od weekendu otwarcia jakiego oczekiwaliśmy. Wciąż przed nami wiele pracy, by zebrał ten skład do kupy. Mamy sporo nauki do wyciągnięcia z minionych gier, które musimy wykorzystać. To dopiero początek splitu i będziemy ciężko pracować, by to zadziałało" - taki wpis, opatrzony smutnym, czarno-białym zdjęciem, opublikowało w social mediach Fnatic.

Na dziś wydaje się to jednak zaklinaniem rzeczywistości, a drużyna, do której po dwóch latach powróciła jej legenda - "Rekkles" - w niczym nie przypomina składu, który w przeszłości 8-krotnie sięgał po mistrzostwo Europy.

Tabela po 1. tygodniu wiosennego splitu LEC 2023: