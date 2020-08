. Do takich rozmiarów swoją serię zwycięstw wyśrubowało na początek weekendu

Dziesięć wygranych map z rzędu. Nie, to nie wynik, którym pochwalić mogą się wspomniane

Przejdą do historii

Niemiecka formacja jako jedyna utrzymuje świetną dyspozycję, jaką pokazywała w fazie zasadniczej. Trudno dziś powiedzieć, gdzie zatrzyma się ekipa Erberka “Giliusa” Demira, ale jedno jest pewne - ten split w ich wykonaniu na długo zapisze się w historii europejskiego League of Legends.

Jedno jednak należy oddać - niezależnie od tego jak źle wyglądała sytuacja S04 w tabeli, zawodnicy drużyny wciąż podkreślali, że ich gra na scrimach wygląda dużo lepiej niż w lidze, że nie do końca rozumieją, jakim cudem znaleźli się w takiej sytuacji.

Piękny sen jeszcze się nie skończył

W pierwszym meczu play-offów “Odoamne” i spółka nie dali żadnych szans SK Gaming. Tak naprawdę SK Gaming większy opór stawiło jedynie na drugiej mapie. Pierwsza, zakończona bez większej historii, wyróżniła się jedynie mocno niekonwencjonalnymi wyborami. “Crownshot” zdecydował się bowiem otworzyć serię wybierając Jinx, “Zazee” postawił natomiast na Ziggsa. I na tym w zasadzie można by zakończyć. Obaj nie zdołali znaleźć choćby jednego zabójstwa co, jak nietrudno się domyślić, poskutkowało gładką przegraną. 2:12 i porażka po 25 minutach chwały nie przynosi.

G2 wraca do formy

Najbardziej wyrównanym pojedynkiem weekendu był za to mecz G2 Esports z MAD Lions. Choć mówienie o wyrównanym starciu także jest tu lekkim nadużyciem. Trzeba jednak przyznać, że momentami MAD Lions potrafiło napsuć krwi bardziej renomowanym rywalom.

Bo o ile w pierwszej grze G2 przejechało się po rywalach, o tyle już druga gra pokazała, że to nie będzie łatwa dla “Samurajów” seria. MAD Lions sięgnęło wówczas po trenowane na scrimach combo Camille + Galio. Za pierwszym podejściem jednak przygotowywany wcześniej draft nie wypalił. Choć nie można powiedzieć, żeby MAD Lions znacząco odstawało. Najlepiej drugą mapę podsumował “Caps” w pomeczowym wywiadzie określając ją mianem “szalonej”. Liczne zwroty akcji, w sumie aż 47 eliminacji i brak wyraźnej przewagi w złocie po którejkolwiek ze stron do ostatnich minut. Z tego “młynu” górą wyszli jednak obrońcy tytułu.

Co nie zdało egzaminu na mapie drugiej, to wypaliło na trzeciej. Tym razem “Orome” z “Humanoidem”, wspierani przez świetnego “Shad0wa” całkowicie rozbili G2. Ta rozgrywka nie wyszła zwłaszcza Marcinowi “Jankosowi” Jankowskiemu. Polak zrezygnował przed nią z dobrze spisujących się twardych junglerów jak Sett i Sejuani, a postawił na Lee Sina. Efekt? 1/8 i całkowita dominacja przeciwnego leśnika.

- Myślę, że zagrałem dobrą gry zarówno Seujani jak i Settem. Jedynie Lee Sin był bardzo słaby w moim wykonaniu. To jednak nie wpłynęło na pozostałe gry - mówił w pomeczowym wywiadzie Jankowski.

Na ostatnią grę “Król Pierwszej Krwi” powrócił jednak do Setta, co od razu przełożyło się na lepszą postawę jego drużyny. G2 pewnie i bez komplikacji wygrało czwartą mapę w nieco ponad 25 minut.

Fnatic złapało drugi oddech