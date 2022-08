Tym grają prosi! Zobacz najchętniej pickowane postaci LEC

Zaledwie w 11 z 92 gier mogliśmy oglądać tę niepozorną kotkę. Niech jednak nikogo nie zwiedzie fakt tak rzadkiego występowania Yuumi na Summoner's Rift. Najlepsi gracze w Europie banowali ją aż 77 razy! Łącznie daje to najwyższy współczynnik pick/ban ratio na poziomie aż 95,7%. Oznacza to, że tylko w 4 grach magiczna kotka z Bundle City przeszła niezauważona.

Choć widywani rzadziej, to przede wszystkim dlatego, że były to główne cele wykluczeń wymierzone w toplanerów. W tym aspekcie wyróżnia się zwłaszcza Gwen, którą banowano aż 42 razy, co daje jej jedno z najwyższych pick/ban ratio w splicie. Bez wątpienia jednak każda z wymienionych tu postaci doskonale sprawdzi się także na Solo Q.

