Pewny start play-offów G2 Esports. Samurajowie w drodze po obronę tytułu

“Zazwyczaj już po fazie zasadniczej jest jasne, kto będzie faworytem. Teraz jednak jest inaczej. Każdy zespół ma swoje bolączki. My także mieliśmy kryzys, który musieliśmy przezwyciężyć. I myślę, że to się udało” - mówił w wywiadzie udzielonym “Inven Global”, jeszcze przed rozpoczęciem play-offów, Sergen “Broken Blade” Celik, toplaner G2 Esports.

To też było widać na Summoner’s Rift. Podopieczni “Cartera” byli w stanie postawić się utytułowanym rywalom jedynie na drugiej mapie, którą, co trzeba im oddać, wygrali dość zdecydowanie. Duża w tym zasługa znanego z Ultraligi “Zanzaraha”, który licznymi gankami wypracował swojej drużynie sporą przewagę.

Urwanie jednego punktu to jednak wszystko, na co tego dnia było stać Misfits. Pozostałe trzy mapy, to w większym lub mniejszym stopniu dominacja “Samurajów”.

“Po wiosennym splicie nie pokazaliśmy się z najlepszej strony podczas MSI, latem też mieliśmy lepsze i gorsze momenty, jednak myślę, że w ostatnich tygodniach byliśmy znacznie lepsi. Pokazujemy się z naprawdę dobrej strony przed Worldsami i to jest to, czego potrzebowaliśmy” - komentował w pomeczowym wywiadzie MVP starcia z Misfits - “Caps”.

. “To zawsze dobra zabawa pograć Renektonem, zwłaszcza, gdy możesz to robić posiadając ignite’a. Z reguły jednak gdy nim grasz, dochodzi do wielu walk na wczesnym etapie gry. Tym razem jednak tego nie było. Na szczęście jednak mieliśmy w drużynie wielu hypercarry, więc po prostu wygraliśmy” - powiedział duński midlaner.