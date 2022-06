Wraca LEC! G2 rusza po obronę tytułu, Polacy przejmują Team BDS

Na tę datę czekali wszyscy fani League of Legends w Europie. Po dwóch miesiącach posuchy, do gry ponownie wyjdą najlepsi gracze na kontynencie.

Najwięcej zmian, co nie powinno specjalnie dziwić, zaszło u największych przegranych wiosny. Zarówno Team BDS jak i Astralis w pierwszym splicie tego roku robiły za przysłowiowych chłopców do bicia. Teraz jednak ma się to zmienić. Astralis postawiło na doświadczenie, zaś BDS... na polskość.

Teraz "Samurajowie" stają w nowej-starej roli - głównych faworytów do tytułu. I o ile dla "Jankosa" i "caPsa" taka rola to chleb powszedni, o tyle reszta składu będzie musiała się mierzyć z nowym rodzajem presji.

To było zdecydowanie największe rozczarowanie wiosennego splitu LEC. Team Vitality, który stworzył być może najmocniejszy roster w historii europejskiego League of Legends, na koniec zmagań zajął dopiero 5. miejsce.

