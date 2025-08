Do trzech razy sztuka G2? Co pokaże NaVi? Wraca LEC!

Choć w teorii każdy z trzech splitów LEC w ciągu roku jest sobie równy, o tyle jednak z uwagi na nagrodę, jaką jest wyjazd na Worldsy, to letnie rozgrywki wzbudzają największe emocje.

To bowiem właśnie summer split wyłoni 3 drużyny, które reprezentować będą Europę podczas zbliżających się coraz większymi krokami Mistrzostw Świata. Kto - i w jakim składzie - powalczy zatem o tę możliwość?

Przygotowaliśmy dla was szybki przewodnik po nadchodzącym splicie.

01 Kto, gdzie kiedy?

Nadchodzący split będzie już 31. edycją zmagań najlepszych europejskich drużyn. Do tej pory najwięcej tytułów zdobyło G2 Esports, które aż 16 razy cieszyło się z mistrzostwa Starego Kontynentu. Drugie w tej klasyfikacji Fnatic, ma na koncie 7 tytułów.

W rozpoczynającym się splicie będziemy mieć też do czynienia z debiutantem na europejskiej scenie - slot Rogue przejęło bowiem doskonale znane ze świata Counter-Strike'a - NaVi. Nowy zespół, nie oznacza jednak zupełnie nowego rosteru, jednak o tym później.

Oto podstawowa garść informacji na temat letniego splitu LEC 2025:

Data startu: 2 sierpnia

Data finału: 28 września

Format: Faza grupowa, z podziałem na dwie grupy, a następnie faza play-off

Faza grupowa - zasady: Dwie, 5-zespołowe grupy, każdy z każdym, mecze w formacie bo3, awans wywalczą najlepsze cztery zespoły. Dwa pierwsze znajdą się w upper bracketcie, natomiast dwa kolejne - w loser's bracketcie.

Faza play-off zasady: Tryb podwójnej eliminacji, mecze w formacie bo5

Skład grup

Grupa A

GIANTX

Karmine Corp

Movistar KOI

Natus Vincere

Team Vitality

Grupa B

Fnatic

G2 Esports

SK Gaming

Team BDS

Team Heretics

02 Zespoły

Oscarinin © Michal Konkol/Riot Games

Fnatic

Fnatic w letni split wkracza z jedną, za to niezwykle znaczącą, zmianą. Z drużyną, po niemal 4 latach, pożegnał się Marek "Humanoid" Brazda, a jego miejsce na środkowej alejce zajął wychowanek akademii T1, Yun "Poby" Sung-won.

Czy ta zmiana odmieni grę Pomarańczowych na tyle, by znów byli w stanie włączyć się do walki o podium? Brak awansu na Worldsy byłby nie lada zawodem, wszak Fnatic po raz ostatni na Mistrzostwach Świata zabrakło... w 2016 roku. Konkurencja jest jednak tym razem niezwykle wymagająca, a wdrażanie nowego midlanera, który w dodatku nie najlepiej radzi sobie póki co z językiem angielskim, może zająć nieco czasu.

Skład:

Top: Oscarinin

Jungle: Razork

Mid: Poby

ADC: Upset

Support: Mikyx

Caps © Hara Amorós/Riot Games

G2 Esports

Samurajowie przystępują do letniego splitu wyjątkowo podrażnieni. Po tym, jak w 2024 roku wygrali w Europie wszystko, co było do wygrania, tak w 2025 roku nie są w stanie postawić kropki nad "i". Najpierw, w trakcie zimowego splitu, musieli uznać wyższość Karmine Corp, by wiosną przegrać finał z Movistar KOI.

Tym razem ma być inaczej, a oznaki zwyżkującej formy mogliśmy obserwować już podczas Esports World Cup, gdzie "Caps" i spółka zdołali wyeliminować chińskie Bilibili Gaming. Mimo wcześniejszych niepowodzeń, ten split ma należeć właśnie do Samurajów.

Skład:

Top: BrokenBlade

Jungle: SkewMond

Mid: Caps

ADC: Hans Sama

Support: Labrov

Lot © Hara Amorós/Riot Games

GIANTX

GIANTX to obecnie w LEC uosobienie pewnej stabilności, choć niektórzy mogliby powiedzieć - nijakości. Ekipa "Jackiesa" powinna tradycyjnie wygrać kilka meczów z outsiderami, jednocześnie nie stawiając się specjalnie potentatom, a następnie względnie szybko pożegnać się z play-offami, ustępując pola większym.

I choć być może to dość brutalna ocena, to tak właśnie wyglądały dwa dotychczasowe tegoroczne splity w wykonaniu GIANTX, a biorąc pod uwagę brak zmian w składzie, wydaje się, że tendencja powinna być podtrzymana. Trudno bowiem spodziewać się, by nagle zespół ten mógł na poważnie zagrozić G2, Movistar KOI, KC czy nawet Fnatic.

Skład:

Top: Lot

Jungle: ISMA

Mid: Jackies

ADC: Noah

Support: Jun

Canna i Yike © Michal Konkol/Riot Games

Karmine Corp

Karmine Corp, po mocnym otwarciu roku i wygraniu winter splitu, może czuć się nieco rozczarowane dopiero 3. miejscem wiosną. W zespole nie zdecydowano się jednak na żadne nerwowe ruchy, stawiając na ten sam roster, który poprowadził KC do sukcesu zimą, choć...

W drużynie pojawił się rezerwowy w osobie "Nisqy'ego", który z czasem może zacząć naciskać na "Vladiego". Gdyby zatem nie wszystko układało się po myśli drużyny, możemy być świadkami zmiany na środkowej alejce.

Skład:

Top: Canna

Jungle: Yike

Mid: Vladi

ADC: Caliste

Support: Targamas

Myrwn © https://www.redbull.com/pl-pl/lec-summer-split-2025-zapowiedz

Movistar KOI

Obok G2 - główni faworyci do końcowego triumfu. W końcu mowa o obrońcach tytułu z wiosny, którzy do walki o kolejne trofeum przystępują w niezmienionym składzie.

Główną gwiazdą drużyny pozostaje "Elyoya", który nie bez powodu uchodzi aktualnie za najlepszego junglera Starego Kontynentu. Wiele zależeć będzie jednak od "Jojopyuna", który może być najsłabszym ogniwem drużyny. Jeżeli jednak kanadyjski midlaner zdoła w pełni zintegrować się z hiszpańskim zespołem, to możemy być świadkami powtórki z rozrywki i ponownego triumfu Movistar KOI.

Skład:

Top: Myrwn

Jungle: Elyoya

Mid: Jojopyun

ADC: Supa

Support: Alvaro

NaVi

Debiutanci. Po raz pierwszy w historii zobaczymy w LEC zespół Natus Vincere. Co prawda legendarna organizacja w dalekiej przeszłości (lata 2012 oraz 2016), próbowała już sił w League of Legends, jednak były to zupełnie inne czasy.

Teraz NaVi przejmuje slot Rogue, a co za tym idzie, również kontrakty "Łotrzyków". Jednak mimo to w drużynie zaszły znaczące zmiany. Bez zmian pozostał top oraz mid, gdzie wciąż oglądać będziemy odpowiednio "Adama" oraz "Larssena", natomiast "Malrang" przeniósł się z jungli na supporta. Do tego zestawu dokoptowani zostali "Thayger", który odpowiedzialny będzie za las oraz "Hans SamD" w roli ADC.

Czy taka mieszanka zapewni nowej organizacji sukces? Trudno być tu przesadnymi optymistami. Wydaje się, że sam awans do fazy play-off powinien być zadowalającym wynikiem na start.

Skład:

Top: Adam

Jungle: Thayger

Mid: Larssen

ADC: Hans SamD

Support: Malrang

Loopy © Michal Konkol/Riot Games

SK Gaming

Jeżeli przy GIANTX pisaliśmy o synonimie przeciętniactwa, tak w przypadku SK Gaming raczej przywykliśmy już do zamykania tabeli. Zima? 9. miejsce. Wiosna? 9. miejsce. Lato?...

Cóż, niemiecka organizacja od lat nie wykazuje ambicji, by specjalnie zmienić taki stan rzeczy. Co prawda przed latem doszło do zmian na aż 3 pozycjach, bowiem "JNX", "Boukada" (akurat on został wykupiony przez BDS) oraz "RKR" zostali zastąpieni przez "DnDn", "Skeanza" oraz "Abbedagge", jednak nie są to zmiany, które rozpalałyby wyobraźnie fanów.

To co, stabilne 9. miejsce i wakacje jeszcze przed wrześniem?

Skład:

Top: DnDn

Jungle: Skeanz

Mid: Abbedagge

ADC: Keduii

Support: Loopy

nuc © Michal Konkol/Riot Games

Team BDS

BDS, po bardzo udanym 2024 roku, gdzie trzykrotnie meldowali się na najniższym stopniu podium, teraz zmaga się z większymi trudnościami. 6. i 8. miejsce zdecydowanie nie zaspokaja ambicji francuskiej organizacji.

W związku z tym w zespole doszło do dwóch znaczących zmian. Na górnej alejce "Irrelevant" został zastąpiony przez "Roostera", natomiast "113" w jungli zastąpił wykupiony za 200 tysięcy euro z SK Gaming "Boukada". Tego typu inwestycja pokazuje, że drużyna prowadzona przez "Strikera" i "MenQ" ma ambicje, by powalczyć o coś więcej, niż sama obecność w fazie play-off.

Skład:

Top: Rooster

Jungle: Boukada

Mid: nuc

ADC: Ice

Support: Parus

Flakked © Michal Konkol/Riot Games

Team Heretics

Heretics na początku 2025 roku postawili na pełną przebudowę składu, w którym ostał się jedynie "Flakked" i to wokół hiszpańskiego strzelca zbudowano resztę zespołu.

To jak dotąd nie przyniosło wymiernych efektów, bowiem Heretycy ledwo, ledwo zdołali dwukrotnie awansować do play-offów, jednak w ich grze ze splitu na split widać pewien progres. Należy pamiętać, że mówimy o stosunkowo młodym i mało doświadczonym składzie, dla którego każdy split to okazja do rozwoju. Kto wie, być może latem to właśnie TH wystąpi w roli czarnego konia, psując nieco krwi faworytom.

Skład:

Top: Carlsen

Jungle: Sheo

Mid: Kamiloo

ADC: Flakked

Support: Stend

Czajek © Michal Konkol/Riot Games

Team Vitality

Jedyna obecnie drużyna w LEC z Polakiem w składzie. "Czajek" pozostał bowiem podstawowym midlanerem zespołu, a jedyną zmianą - już tradycyjnie - "Pszczółki" przeprowadziły na pozycji supporta. Po tym jak zimą na dolnej alejce oglądać mogliśmy "Hylissanga", wiosną "Nisqy'ego", teraz nadszedł czas na "Fleshy'ego", który został awansowany z akademii.

Czy jednak Turek odmieni na tyle grę swojego zespołu, by ten mógł powalczyć o coś więcej, niż tylko awans do fazy play-off? Wydaje się to dość wątpliwe.

Skład:

Top: Naak Nako

Jungle: Lyncas

Mid: Czajek

ADC: Carzzy

Support: Fleshy