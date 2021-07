LEC: europejskie derby nie dla G2 Esports

Dzięki wygranej nad „Samurajami”, Fnatic znalazło się na pierwszym miejscu w tabeli ex aequo z Rogue. „Łotrzyki” po porażce z G2 Esports wygrali dwa kolejne mecze, odpowiednio z Schalke oraz Astralis. Zarówno Fnatic jak i Rogue są już pewne awansu do fazy play-off i to wśród tych drużyn należy upatrywać głównego faworyta do końcowego zwycięstwa.