W obecnym splicie League of Legends European Championship może napisać się historia. Odkąd w 2013 roku wystartowały rozgrywki najlepszej ligi League of Legends w Europie, nie było jeszcze meczu finałowego, w którym nie wystąpiłoby ani Fnatic, ani G2 Esports . 16 wielkich finałów, zawsze z udziałem przynajmniej jednego z dwójki gigantów. Dość powiedzieć, że tylko jeden raz mistrzem została inna drużyna. Latem 2014 roku duopol przerwało Alliance.

Ten split może zatem być wyjątkowy. Poza rozgrywkami jest już Fnatic. Zespół “Pomarańczowych”, którym przed sezonem wyrwano serce w postaci “Rekklesa”, nie zdołał stworzyć odpowiednio silnego składu bez swojej legendy.

Już faza zasadnicza była trudna dla podopiecznych “YamatoCannona”. Fnatic zakończyło ją na 5. miejscu, z przeciętnym bilansem 9-9. I choć pierwszą przeszkodę w play-offach, jaką było SK Gaming, udało się jeszcze pokonać, o tyle nieco wyżej zawieszona poprzeczka okazała się nie do przeskoczenia.

Fnatic gładko, na przestrzeni zaledwie trzech map, uległo Schalke 04. Najsmutniejsze dla fanów jeden z dwóch najbardziej utytułowanych ekip na kontynencie jest fakt, że niemiecka drużyna była wyraźnie lepsza w zasadzie w każdym aspekcie.

Ekipa Oskara “Selfmade’a” Boderka tak naprawdę poważniejszy opór potrafiła postawić rywalom jedynie przez pierwsze 15 minut trzeciej mapy. Przez resztą czasu to głównie “NEON” i spółka dyktowali warunki. Wymowne zresztą, że jeszcze do niedawna tułający się po ligach regionalnych Słowak, przez większość czasu prezentował się o klasę lepiej, od mającego wejść w buty “Rekklesa” i posiadającego ogromne doświadczenie “Upseta”.

Ostatecznie jednak najlepszym graczem serii wybrany został partner “NEONa” z linii - Denis “LIMIT” Tot. Wspierający Schalke imponował zwłaszcza jako Gragas, którym mocno przyczynił się do wygranej w dwóch ostatnich grach.

“Biorę na siebie pełną odpowiedzialność. Było wiele rzeczy, które mogłem zrobić inaczej. Siła naszego składu nie została ukazana w tym splicie. Wierzę w swoich graczy i zamierzam wyciągnąć każdą możliwą naukę z tego splitu” - napisał po spotkaniu na Twitterze szkoleniowiec Fnatic, “YamatoCannon”.

Tym samym Fnatic notuje swój najgorszy split od 5 lat. Po raz ostatni “Pomarańczowi” wypadli poza najlepszą trójkę Europy latem 2016 roku. Wówczas także zakończyli split na miejscach 5-6.

Niewiele lepsze nastroje panują także w obozie G2 Esports. “Samurajowie”, mistrzowie czterech ostatnich splitów LEC, przegrali walkę o wielki finał z MAD Lions i spadli do drabinki przegranych.

To nie pierwszy raz, gdy “Lwy” komplikują losy G2 w play-offach. Już latem 2020 roku hiszpańska organizacja dość nieoczekiwania pokonała w pierwszej rundzie bardziej renomowanych rywali 3:2. Wówczas jednak było to Bo5 pełne szaleństwa i nieprawdopodobnych zagrań, gdzie wiele można było zrzucić na karb zbyt luźnego podejścia G2 do meczu.

Tym razem jednak o takim scenariuszu nie było mowy. MAD Lions było wyraźnie lepsze od bardziej utytułowanych rywali. G2 zdawało się mieć problemy już w fazie draftów. Te docenił nawet szkoleniowiec Rogue - “Blumigan”.

“Tak jak ludzie lubią hejtować drafty, trenerów i graczy - ogromne wyrazy uznania dla sztabu szkoleniowego i graczy MAD Lions. Czytają metę naprawdę świetnie i są najtrudniejszą drużyną do draftowania przeciwko w trakcie play-offów” - napisał na Twitterze Szwed.

Przede wszystkim jednak “Samurajowie”, w każdej z czterech gier, pozwolili rywalom na wzięcie Gnara. “Armut” natomiast w świetnym stylu pokazywał, dlaczego był to zły pomysł. Turecki toplaner wielokrotnie genialnie inicjował teamfighty. Jak sam podkreślił, aktualnie na Gnara nie ma mocnych.

- W każdej grze wybierałem Gnara, a mimo to w każdej grze miałem kontrolę nad linią, matchup nie miał znaczenia. To dlatego wybieraliśmy Gnara. Po prostu mówiłem kolegom z zespołu: “on jest OP, weźcie go dla mnie” - zdradził w pomeczowym wywiadzie.

Mimo to “Armut” nie krył swojego zaskoczenia wygraną. - Nie spodziewałem się, że pokonamy G2 w Bo5. Wiedziałem, że jesteśmy w bardzo dobrej formie, ale uważałem, że jako cały roster, są silniejsi niż my. Dawałem im 65 procent szans na wygraną. To w końcu G2, to naprawdę dobrzy gracze - powiedział toplaner MAD Lions.

Ostatecznie jednak, dzięki naprawdę dobrej grze, to właśnie “Lwy” zameldowały się w finale. W G2 najwięcej zastrzeżeń można mieć do postawy “Wundera”, a także “Mikyxa”. Zwłaszcza wspierający zespołu kolejny raz pokazał, że chyba nie najlepiej odnajduje się w aktualnej mecie. “Wunder” natomiast całkowicie nie miał pomysłu, jak poradzić sobie ze świetnie dysponowanym “Armutem”.

Mimo porażki wiary w swój zespół nie traci Fabian “GrabbZ” Lohmann.

“Porażka, tak jak w dwóch poprzednich splitach, prawdopodobnie może nam podnieść nasz poziom. Mogę zapewnić naszych fanów, że morale w drużynie pozostają dobre i wciąż jesteśmy pewni swego” - napisał na Twitterze niemiecki szkoleniowiec.

G2 tym samym spadło do drabinki przegranych. O miejsce w finale, i szansę zrewanżowania się MAD Lions, powalczy z zespołem Rogue. “Łotrzyki” zatrzymały bowiem rozpędzone Schalke. Niemiecka ekipa, po wyrzuceniu z turnieju Fnatic, nie zdołała przeciwstawić się jednej z dwóch najlepszych drużyn fazy zasadniczej.

Co warte podkreślania, MVP meczu wybrany został Polak, debiutujący w aktualnym splicie w LEC, Adrian “Trymbi” Trybus. Co ciekawe, w każdym z weekendowych Bo5, tytuł MVP przypadał wspierającym. Wcześniej na to samo wyróżnienie zapracowali wspomniany już “LIMIT” oraz “Kaiser”.

Finałowe mecze wiosennego splitu LEC 2021 odbędą się w dniach 10-11 kwietnia.

Pełna drabinka play-offów wiosennego splitu LEC 2021: