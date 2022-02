23/25 - w 66 sekund pobił legendarny rekord NBA w rzutach za trzy

Pomyśl o

: Larry Bird, Reggie Miller, Dirk Nowitzki, Ray Allen, Steph Curry, czy Devin Booker. Czy mają ze sobą coś wspólnego? W pewnym momencie kariery wszyscy brali udział

podczas NBA All-Star Weekend. Wspólne dla nich jest również to, że żadnemu z nich nie udało się trafić wszystkimi 25 piłkami. Tak naprawdę żaden z nich nie zdołał trafić nawet 21 razy! To osiągnięcie jest dziełem Craiga Hodgesa, któremu udało się to w 1986 i 1991. To dość dobitnie tłumaczy poziom trudności tego wyzwania.