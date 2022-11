Leticia Bufoni wzbiła się w powietrze, żeby zrobić grinda 2750m nad ziemią

„To szalone wiedzieć, że jestem pierwszą osobą, która jeździła na deskorolce w samolocie. To jest coś, czego nie wiedziałem, czy jest w ogóle możliwe” – powiedział Bufoni. „Nadal nie wierzę, że to się stało. Czuję jakby to był sen. Było znacznie lepiej niż sobie wyobrażałam. To był jeden z najwspanialszych dni w moim życiu”.