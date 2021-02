Letícia Bufoni

Skateboarding kobiet w ostatnich latach bardzo się rozwinął i zmienił. To szalone, jak bardzo urósł. W światowym rankingu [street] trzy z pierwszych czterech to dziewczyny z Brazylii. Deskorolka brazylijskich kobiet jest naprawdę mocna, ale potrzebujemy trochę większego wsparcia. Nie mogę narzekać, mam świetnych partnerów i sponsorów, którzy mi pomagają, więc jestem jednym ze szczęśliwców. Mówiąc więcej za innych, widzę wiele dziewczyn, które są naprawdę dobre w jeździe na deskorolce i nie mają wsparcia. Jest tak mało wydarzeń. Brakuje widoczności, a dziewczyny są naprawdę dobre. Nie brakuje jakości.

W dzisiejszych czasach masz YouTube, Instagram, Twitter… Widzisz wszystkie filmy w czasie rzeczywistym w dowolnym momencie. Kiedy zaczynałam nie było tak łatwo. Kilka miesięcy po tym, jak zacząłem jeździć na desce, dostałam DVD, na którym jeździły dziewczyny. Tak więc sześć miesięcy przed rozpoczęciem jazdy nie wiedziałam, że dziewczyny też śmigają. To było dużo trudniejsze. W dzisiejszych czasach, dzięki dostępowi do sieci społecznościowych, dziewczyny ewoluują bardzo szybko i brazylijska scena skateboardingu jest bardzo piękna.

Dwukrotna mistrzyni Polski, Female Of The Year 2019 według Polish Skate Culture, utalentowana skejterka i przede wszystkim miła dziewczyna.

