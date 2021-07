Letni spit LEC - meldunek z placu boju: G2 wciąż szuka formy

Do walki nie staną jednak wszystkie formacje. Rywalizować na scenie będą tylko drużyny ze spotkań numer jeden, trzy oraz pięć. Wszystko jest związane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa. Organizatorzy wskazują jednak, że sytuacja w Berlinie wciąż się poprawia i kto wie, być może w niedługim czasie do rywalizacji staną już wszystkie zespoły.

Do walki nie staną jednak wszystkie formacje. Rywalizować na scenie będą tylko drużyny ze spotkań numer jeden, trzy oraz pięć. Wszystko jest związane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa. Organizatorzy wskazują jednak, że sytuacja w Berlinie wciąż się poprawia i kto wie, być może w niedługim czasie do rywalizacji staną już wszystkie zespoły.

Do walki nie staną jednak wszystkie formacje. Rywalizować na scenie będą tylko drużyny ze spotkań numer jeden, trzy oraz pięć. Wszystko jest związane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa. Organizatorzy wskazują jednak, że sytuacja w Berlinie wciąż się poprawia i kto wie, być może w niedługim czasie do rywalizacji staną już wszystkie zespoły.