Letnia przerwa – Formuła 1 na wakacjach

Po intensywnej pierwszej części sezonu pora odpocząć i naładować baterie przed jego drugą połową. Podróżujący po całym świecie inżynierowie i mechanicy mają teraz okazję spotkać się z rodzinami, spędzić czas w gronie najbliższych i wyjechać na wakacje. Podobnie jest w przypadku pracowników fabryk – przymusowe 2 tygodnie wolnego bardzo im się przydadzą.

Za dużo wyścigów

Współczesny kalendarz Formuły 1 liczy ponad 20 wyścigów. W trwającym sezonie miało się ich odbyć aż 24, jednak już na tym etapie wiemy, że 2 rundy – GP Chin i GP Emilii-Romanii – zostały odwołane. Mimo to 22 to nadal bardzo wiele – zbyt wiele, aby uczestniczyć w nich bez przerwy i odpoczynku. Dla porównania w sezonie 2000 w terminarzu znalazło się 17 eliminacji. Dziś uznalibyśmy to za całkiem niewielką liczbę, jednak na tamte czasy była to górna granica tego, do czego przywykło środowisko F1. Eddie Jordan, jeden z szefów zespołów uznał wówczas, że jego ludzie muszą odpocząć, a do głosu Irlandczyka wkrótce dołączyli włodarze innych ekip.

Czas na przerwę © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

Okazali się oni na tyle przekonujący, że już w kolejnym roku wprowadzono zaplanowaną na lato obowiązkową trzytygodniową przerwę. Zakazano też organizacji testów w sierpniu – dotychczas były one dozwolone w każdym terminie. Współcześnie przerwa ta przedłużona została do 4 tygodni i w sezonie 2023 trwa od GP Belgii (30 lipca) do GP Holandii (27 sierpnia). Od kiedy zapis o wakacjach jest obecny w regulaminie, zawsze przypadały one w miesiącach letnich. Wyjątkiem był jedynie sezon 2020, kiedy z powodu wywołanych pandemią zmian w kalendarzu przeniesiono ją na marzec i kwiecień, a w wyniku dalszych decyzji wydłużono aż do 9 tygodni.

O tym, jak bardzo mechanicy potrzebują czasem odpoczynku i jak wiele muszą poświęcić, aby spełnić swoje marzenie o uczestnictwie od środka w wyścigach Formuły 1 i pracę przy najszybszych samochodach świata, opowiadał niegdyś Kenny Handkammer , jeden z członków ekipy obsługującej bolid Michaela Schumachera w okresie jego jazdy w Benettonie i główny mechanik Red Bulla w czasach dominacji Sebastiana Vettela.

Co wolno, a czego nie?

W 3-4 tygodniowym okresie wakacji każdy zespół musi na 2 tygodnie zamknąć swoją fabrykę. Zabronione są wówczas jakiekolwiek prace nad samochodami, zarówno te dotyczące instalacji już posiadanych części, jak i opracowywania, projektowania czy produkowania nowych. Nie wolno także używać elementów wyposażenia takich jak tunel aerodynamiczny ani prowadzić żadnych prac badawczo-rozwojowych. Dozwolona jest jedynie naprawa, konserwacja lub modyfikacja wyposażenia fabryk, np. wymiana elementów tunelu aerodynamicznego czy instalacja nowego oprogramowania.

Fabryka Red Bull Racing w Milton Keynes © Thomas Butler/Red Bull Content Pool

Przymusowe wolne mają tzw. competitors, czyli wszyscy pracownicy zaangażowani bezpośrednio w wystawianie bolidów do wyścigów i pracę ekipy na torze. Oznacza to, że z regulaminowych wakacji nie skorzystają pracownicy innych działów, takich jak księgowość, PR itp., którzy na co dzień pracują w biurach i nie muszą jeździć z zespołem po całym świecie. Ograniczenia w tej kwestii dotyczą także załóg działów silnikowych.

W czasie dwutygodniowego zamknięcia fabryk zabroniona jest jakakolwiek komunikacja służbowa między wypoczywającymi pracownikami. Z tego względu, jeśli nawet Adrian Newey leżąc na plaży wymyśli jakieś genialne rozwiązanie, nie będzie mógł skonsultować go z innymi inżynierami i przekazać projektu do realizacji. Przywołaliśmy ten przykład, ponieważ genialny inżynier Red Bulla znany jest z opracowywania niesamowitych koncepcji w niecodziennych momentach, takich jak popijanie drinka na leżaku w trakcie urlopu.

Kiedy jechać na wakacje?

To pytanie zadają sobie włodarze każdego zespołu, ponieważ przymusowe zamknięcie fabryk trwa 2 tygodnie, a przerwa między wyścigami od 3 do 4. Mogą oni poświęcić kilka dni na gruntowne sprawdzenie bolidów po ostatnim wyścigu pierwszej części sezonu i dopiero potem zarządzić odpoczynek, albo puścić pracowników na urlop od razu i dopiero po powrocie pracować przy samochodach. Zwykle to pierwsze rozwiązanie jest bardziej popularne, ponieważ pozwala od razu upewnić się, czy wszystko jest w porządku i czy czegoś nie będzie trzeba naprawiać na ostatnią chwilę.

1 min Byki jadą na wakacje!

Najczęściej lato w Formule 1 wygląda zatem następująco: po zakończeniu ostatniego wyścigu członkowie zespołów wracają do fabryk, gdzie sprawdzają auta i przygotowują wyprodukowane w międzyczasie części do instalacji w bolidach. Pracownicy działający na miejscu produkują kolejne elementy i opracowują następne rozwiązania zgodnie z harmonogramem i standardowym tokiem pracy. Kiedy wszystko jest sprawdzone, competitors udają się na dwutygodniowe wakacje, podczas których fabryka pustoszeje niemal całkowicie. Jest to czas dla konserwatorów i innych specjalistów na zajęcie się jej wyposażeniem.

Po urlopie competitors wracają do fabryki, gdzie montują bolid w całość, szykują ekwipunek i podróżują na kolejny wyścig, natomiast pracownicy „stacjonarni” zasiadają do desek kreślarskich i autoklawów. U kierowców wygląda to nieco inaczej – po wyścigu kończącym pierwszą część sezonu uczestniczą w podsumowującej go odprawie. Następnie od razu jadą na wakacje, z których wracają na ok. tydzień przed kolejnymi zawodami. Ostatnie dni lata poświęcają na pracę w symulatorze i przygotowanie się do drugiej części kampanii. Max Verstappen i Sergio Perez mogą więc liczyć na nieco dłuższy urlop.

W oczekiwaniu na kolejne wyścigi Formuły 1 życzymy więc wszystkim członkom Red Bull Racing udanych wakacji. Jesteśmy pewni, że "Czerwone Byki" naładują baterie i w nadchodzących miesiącach dadzą nam jeszcze niejeden powód do radości.

Autor tekstu prowadzi vloga „ Ze świata F1 ” na YouTube.