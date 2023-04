Let's Skate Session Local Hero za nami!

Jeśli ktoś myśli, że jaj odpycha się na deskorolce to już wszystko potrafi w tej dziedzinie to nieprawda. To nie jest takie proste. No i Miras - rośnie nam kolejny kozak w sędziowaniu. Jak to Paweł powiedział o Mateuszu „jak nie przyjadę to Miras ogarnie”. Jest kotem! Jak już tak słodzę ekipie z organizacji muszę koniecznie podziękować za wystawę i obecność

. To było coś tak ciekawego i podnoszącego nasze wydarzenie o poziom wyżej, że hej. Przy okazji podkreśla to sens i ideę całego wydarzenia. Bo dla mnie, i mam nadzieje dla wielu innych ludzi, takie zawody to oprócz jazdy i próby zdobycia nagród to po prostu spotkanie ciekawych osób. Zobaczenie wyjątkowej kolekcji historycznych deskorolek oraz zdjęć deskorolkowców z czasów PRL przyciągnęło mnóstwo fanów. Petarda!