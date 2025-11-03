Hard Enduro: Lettenbichler wraca na szczyt podczas Sea to Sky w Turcji!

Jak powinno wyglądać kompletne Hard Enduro? Trzydniowy rajd od plaży, przez zdradliwy las, aż na szczyt kamienistej góry. Dokładnie tak wygląda legendarny przystanek Sea to Sky w Turcji, który w tym roku został rozegrany w ramach piątej rundy Mistrzostw Świata Hard Enduro 2025. W finałowym starciu zawodnicy zmierzyli się w czterogodzinnym piekielnym wyścigu kończąc rywalizację w chmurach nad Morzem Śródziemnym, na szczycie góry Olimp.

Tym razem nie było żadnych wątpliwości: Manuel Lettenbichler z Red Bull KTM wrócił na szczyt, dominując nad swoimi rywalami. Niemiec od samego startu głównego wyścigu narzucił ostre tempo - wystrzelił jak z katapulty na plaży w Kemer i utrzymał prowadzenie do samej mety, mimo że po drodze musiał zmierzyć się z sekcjami określanymi jako „Mini Erzberg” i „Sorry Bro”. Mani zameldował się przy szachownicy z przewagą blisko sześciu minut nad drugim Mario Romanem.

„Od początku czułem się bardzo dobrze. Zaliczyłem czysty start i od razu zbudowałem przewagę. Starałem się oszczędzać tylną oponę, bo wiemy, jak ten rajd ją niszczy. Sekcja Alcatraz była szalona – żadnych śladów, tylko taśma. Ale kiedy zobaczyłem flagę na szczycie, wiedziałem, że było warto” – skomentował na mecie Lettenbichler, który powiększył swoje prowadzenie w klasyfikacji Mistrzostw Świata FIM Hard Enduro 2025.

Roman i Brightmore z kolejnymi podium

Dosiadający Sherco Hiszpan - Mario Roman ponownie potwierdził, że tureckie skały mu sprzyjają. Jego motocykl spisywał się perfekcyjnie i mimo zachowawczego początku udało mu się przebić na drugą pozycję. „To był trudny, ale piękny dzień. W połowie wyścigu mogłem mocniej przycisnąć, ale nie chciałem przeszarżować – Mani był znowu bardzo szybki” – podsumował swój start Roman.

Na najniższym stopniu podium znalazł się dosiadający GasGas'a Mitch Brightmore z zespołu X-Grip, który kolejny raz udowodnił, że mimo młodego wieku, już na stałe dołączył do ścisłej czołówki najlepszych zawodników Hard Enduro. Brytyjczyk utrzymał równe tempo przez całe zawody i ostatecznie ukończył wyścig trzynaście minut za Lettenbichlerem.

Bolt w opałach, Jarvis wciąż twardy

Największym pechowcem tureckiej rundy okazał się Billy Bolt na Husqvarnie. Zmagający się z chorobą Brytyjczyk rozpoczął zawody w pięknym stylu wygrywając wyścig na plaży. Jednak osłabienie organizmu i błędy nawigacyjne sprawiły, że ostatecznie dotarł do mety dopiero na 11. miejscu, prawie godzinę za zwycięzcą. To kosztowało go ogromną stratę punktową do prowadzącego w generalce Lettenbichlera i mocno zagroziło jego marzeniom o tytule Mistrza Świata Hard Enduro.

„Byłem naprawdę chory i przez trzy dni bardzo się z tym męczyłem” – powiedział Billy Bolt. „Dziś rano starałem się trzymać za liderami tak długo, jak mogłem. Było bardzo ciężko nie dać im uciec i wtedy popełniłem spory błąd nawigacyjny. Gdy trasa zrobiła się trudniejsza, kompletnie opadłem z sił i nie byłem w stanie utrzymać tempa. To nie był mój dzień, ani mój tydzień – co mogę powiedzieć. Nie jest to dobry wynik dla mistrzostw, ale wrócę do formy i za kilka tygodni znowu spróbuję powalczyć z Manim na GetzenRodeo”.

W przeciwieństwie do niego, nieśmiertelny Graham Jarvis również dosiadający Husqvarny znów wcisnął się do czołówki. 49-latek zajął piąte miejsce, tuż za Wade’em Youngiem, który dojeżdżając na czwartej pozycji zaliczył swój najlepszy wynik w tym sezonie.

Kolejna, przedostatnia runda odbędzie się w dniach 24-25 października w Niemczech podczas szalonego 24MX GetzenRodeo.

Wyniki 5. rundy Mistrzostw Świata Hard Enduro 2025 - Sea to Sky:

Manuel Lettenbichler (KTM) – 3:49:24,25 Mario Roman (Sherco) – 3:55:12,01 (+5:47) Mitch Brightmore (GASGAS) – 4:02:41,37 (+13:17) Wade Young (Rieju) – 4:20:33,90 (+31:09) Graham Jarvis (Husqvarna) – 4:23:20,48 (+33:56) James Moore (Beta) – 4:25:36,19 (+36:11) Matthew Green (Rieju) – 4:28:45,18 (+39:20) Teodor Kabakchiev (KTM) – 4:36:09,82 (+46:45) David Cyprian (KTM) – 4:37:01,32 (+47:37) Alfredo Gómez Cantero (Rieju) – 4:38:32,55 (+49:08) Billy Bolt (Husqvarna) – 4:44:28,52 (+55:04)

Manuel Lettenbichler świętuje zwycięstwo podczas Sea To Sky 2025 © Mahmut Cinci / Red Bull Content Pool

Klasyfikacja generalna Mistrzostw Świata Hard Enduro 2025 (po 5. rundach z 7)*

*nieoficjalna

Manuel Lettenbichler (KTM) – 143 pkt Billy Bolt (Husqvarna) – 108 pkt Mitch Brightmore (GASGAS) – 107 pkt Wade Young (Rieju) – 91 pkt Mario Roman (Sherco) – 87 pkt Alfredo Gómez (Rieju) – 58 pkt Teodor Kabakchiev (KTM) – 48 pkt