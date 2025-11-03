Manuel Lettenbichler w drodze na szczyt Góry Olimp i zwycięstwo w 5. rundzie Mistrzostw Świata Hard Enduro 2025 - Sea To Sky w Turcji.
© Mahmut Cinci / Red Bull Content Pool
Enduro

Hard Enduro: Lettenbichler wraca na szczyt podczas Sea to Sky w Turcji!

Manuel Lettenbichler zdominował Sea to Sky 2025 przypieczętowując zwycięstwo na wierzchołku góry Olympos. Turcja okazała się pechowa dla jego głównego rywala - Billego Bolta...
Autor: ED
Przeczytasz w 4 minPublished on

Dowiedz się więcej

Mistrzostwa Hard Enduro

Walka o tytuł najlepszego zawodnika Hard Enduro przyciąga największe gwiazdy i najszybsze nazwiska. W końcu zwycięzca może być tylko jeden, ale czeka go wieczna chwała..

31 przystanki

Billy Bolt

Brytyjski zawodnik Billy Bolt przeszedł do historii w 2021 roku, zostając pierwszym w historii Mistrzem Świata FIM Hard Enduro – jednak to był jednak dopiero początek!

United KingdomUnited Kingdom

Manuel Lettenbichler

Niemiecki zawodnik enduro Manuel Lettenbichler znany jest z doskonałych występów na najbardziej prestiżowych imprezach na świecie i zarażaniu przy tym dobrym humorem!

NiemcyNiemcy
Jak powinno wyglądać kompletne Hard Enduro? Trzydniowy rajd od plaży, przez zdradliwy las, aż na szczyt kamienistej góry. Dokładnie tak wygląda legendarny przystanek Sea to Sky w Turcji, który w tym roku został rozegrany w ramach piątej rundy Mistrzostw Świata Hard Enduro 2025. W finałowym starciu zawodnicy zmierzyli się w czterogodzinnym piekielnym wyścigu kończąc rywalizację w chmurach nad Morzem Śródziemnym, na szczycie góry Olimp.
Tym razem nie było żadnych wątpliwości: Manuel Lettenbichler z Red Bull KTM wrócił na szczyt, dominując nad swoimi rywalami. Niemiec od samego startu głównego wyścigu narzucił ostre tempo - wystrzelił jak z katapulty na plaży w Kemer i utrzymał prowadzenie do samej mety, mimo że po drodze musiał zmierzyć się z sekcjami określanymi jako „Mini Erzberg” i „Sorry Bro”. Mani zameldował się przy szachownicy z przewagą blisko sześciu minut nad drugim Mario Romanem.
„Od początku czułem się bardzo dobrze. Zaliczyłem czysty start i od razu zbudowałem przewagę. Starałem się oszczędzać tylną oponę, bo wiemy, jak ten rajd ją niszczy. Sekcja Alcatraz była szalona – żadnych śladów, tylko taśma. Ale kiedy zobaczyłem flagę na szczycie, wiedziałem, że było warto” – skomentował na mecie Lettenbichler, który powiększył swoje prowadzenie w klasyfikacji Mistrzostw Świata FIM Hard Enduro 2025.

Roman i Brightmore z kolejnymi podium

Dosiadający Sherco Hiszpan - Mario Roman ponownie potwierdził, że tureckie skały mu sprzyjają. Jego motocykl spisywał się perfekcyjnie i mimo zachowawczego początku udało mu się przebić na drugą pozycję. „To był trudny, ale piękny dzień. W połowie wyścigu mogłem mocniej przycisnąć, ale nie chciałem przeszarżować – Mani był znowu bardzo szybki” – podsumował swój start Roman.
Na najniższym stopniu podium znalazł się dosiadający GasGas'a Mitch Brightmore z zespołu X-Grip, który kolejny raz udowodnił, że mimo młodego wieku, już na stałe dołączył do ścisłej czołówki najlepszych zawodników Hard Enduro. Brytyjczyk utrzymał równe tempo przez całe zawody i ostatecznie ukończył wyścig trzynaście minut za Lettenbichlerem.

Bolt w opałach, Jarvis wciąż twardy

Największym pechowcem tureckiej rundy okazał się Billy Bolt na Husqvarnie. Zmagający się z chorobą Brytyjczyk rozpoczął zawody w pięknym stylu wygrywając wyścig na plaży. Jednak osłabienie organizmu i błędy nawigacyjne sprawiły, że ostatecznie dotarł do mety dopiero na 11. miejscu, prawie godzinę za zwycięzcą. To kosztowało go ogromną stratę punktową do prowadzącego w generalce Lettenbichlera i mocno zagroziło jego marzeniom o tytule Mistrza Świata Hard Enduro.
„Byłem naprawdę chory i przez trzy dni bardzo się z tym męczyłem” – powiedział Billy Bolt. „Dziś rano starałem się trzymać za liderami tak długo, jak mogłem. Było bardzo ciężko nie dać im uciec i wtedy popełniłem spory błąd nawigacyjny. Gdy trasa zrobiła się trudniejsza, kompletnie opadłem z sił i nie byłem w stanie utrzymać tempa. To nie był mój dzień, ani mój tydzień – co mogę powiedzieć. Nie jest to dobry wynik dla mistrzostw, ale wrócę do formy i za kilka tygodni znowu spróbuję powalczyć z Manim na GetzenRodeo”.
W przeciwieństwie do niego, nieśmiertelny Graham Jarvis również dosiadający Husqvarny znów wcisnął się do czołówki. 49-latek zajął piąte miejsce, tuż za Wade’em Youngiem, który dojeżdżając na czwartej pozycji zaliczył swój najlepszy wynik w tym sezonie.
Kolejna, przedostatnia runda odbędzie się w dniach 24-25 października w Niemczech podczas szalonego 24MX GetzenRodeo.

Wyniki 5. rundy Mistrzostw Świata Hard Enduro 2025 - Sea to Sky:

  1. Manuel Lettenbichler (KTM) – 3:49:24,25
  2. Mario Roman (Sherco) – 3:55:12,01 (+5:47)
  3. Mitch Brightmore (GASGAS) – 4:02:41,37 (+13:17)
  4. Wade Young (Rieju) – 4:20:33,90 (+31:09)
  5. Graham Jarvis (Husqvarna) – 4:23:20,48 (+33:56)
  6. James Moore (Beta) – 4:25:36,19 (+36:11)
  7. Matthew Green (Rieju) – 4:28:45,18 (+39:20)
  8. Teodor Kabakchiev (KTM) – 4:36:09,82 (+46:45)
  9. David Cyprian (KTM) – 4:37:01,32 (+47:37)
  10. Alfredo Gómez Cantero (Rieju) – 4:38:32,55 (+49:08)
  11. Billy Bolt (Husqvarna) – 4:44:28,52 (+55:04)
Manuel Lettenbichler razem z zespołem Red Bull KTM świętuje zwycięstwo w 5. rundzie Mistrzostw Świata FIM Hard Enduro - Sea To Sky w Kemer, Antalya, Turcja, 11 października 2025 r

Manuel Lettenbichler świętuje zwycięstwo podczas Sea To Sky 2025

© Mahmut Cinci / Red Bull Content Pool

Klasyfikacja generalna Mistrzostw Świata Hard Enduro 2025 (po 5. rundach z 7)*

*nieoficjalna
  1. Manuel Lettenbichler (KTM) – 143 pkt
  2. Billy Bolt (Husqvarna) – 108 pkt
  3. Mitch Brightmore (GASGAS) – 107 pkt
  4. Wade Young (Rieju) – 91 pkt
  5. Mario Roman (Sherco) – 87 pkt
  6. Alfredo Gómez (Rieju) – 58 pkt
  7. Teodor Kabakchiev (KTM) – 48 pkt

Dowiedz się więcej

Mistrzostwa Hard Enduro

Walka o tytuł najlepszego zawodnika Hard Enduro przyciąga największe gwiazdy i najszybsze nazwiska. W końcu zwycięzca może być tylko jeden, ale czeka go wieczna chwała..

31 przystanki

Billy Bolt

Brytyjski zawodnik Billy Bolt przeszedł do historii w 2021 roku, zostając pierwszym w historii Mistrzem Świata FIM Hard Enduro – jednak to był jednak dopiero początek!

United KingdomUnited Kingdom

Manuel Lettenbichler

Niemiecki zawodnik enduro Manuel Lettenbichler znany jest z doskonałych występów na najbardziej prestiżowych imprezach na świecie i zarażaniu przy tym dobrym humorem!

NiemcyNiemcy
Enduro