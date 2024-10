Manuel Lettenbichler mistrzem świata Hard Enduro po raz 4!

Mistrzostwa Świata FIM Hard Enduro W sezonie 2024 czeka nas siedem piekielnie wymagających przystanków. Od debiutującego w kalendarzu Valley's Extreme w Wielkiej Brytanii, przez Sea to Sky w Turcji, aż do wielkiego finału w Hiszpanii.

„Jestem niesamowicie szczęśliwy, że udało mi się zdobyć tytuł trzeci raz z rzędu i to po takim sezonie” – powiedział rozemocjonowany Lettenbichler na mecie. „Do tego udało mi się stanąć na podium po tak trudnym wyścigu! W połowie zaliczyłem poważny upadek, przez co jestem mocno obolały, dlatego tym bardziej się cieszę, że udało nam się dowieźć tytuł do mety. To był niesamowity sezon, pełen wzlotów i upadków, ale ostatecznie wszystko się opłaciło!”