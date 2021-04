Dowiedz się więcej ABC... Zobacz wszystkie odcinki

Nazwisko Everts to już prawdziwa marka nie tylko w zamkniętych motocrossowych kręgach. Harry Everts był 4-krotnym mistrzem świata, podczas gdy jego syn, Stefan zdobył tytuł najlepszego zawodnika na naszym globie aż 10 razy w czterech różnych klasach. Teraz na naszych oczach zapisuje się historia, bo 16-letni Liam jako trzecie pokolenie będzie próbował kontynuować zwycięskie tradycje rodu.

Oto jak ojciec i syn patrzą na podążanie Liama śladami Harrego i Stefana.

Liam i Stefan Everts © Gino Maes/Red Bull Content Pool

Bycie Evertsem to spora presja. Jak sobie z tym radzisz?

Liam: Oczywiście nazwisko zobowiązuje i niesie ze sobą presję, ale kiedy już zaczynam się ścigać, zapominam o wszystkim i skupiam się tylko na sobie, swoim motocyklu i na torze.

Stefan: Mam co do tego mieszane uczucia. Z jednej strony jestem bardzo dumny z Liama, Który idzie śladami moimi i mojego ojca utrzymując nazwisko Everts w świecie motocrossu. Z drugiej jednak strony bardzo się o niego boję, bo mam świadomość jak niebezpieczny jest to sport, a uwierzcie, że nie chcę, żeby mu się coś stało.

Czy twój ojciec jest surowym nauczycielem?

Liam: Tata jest kimś, kogo bardzo cenię i podziwiam, ale to nadal mój ojciec. Kiedy trzeba jest surowy i potrafi przywołać mnie do porządku jeżeli zrobię coś źle. Wszystko zależy ode mnie, co wyciągnę z tych lekcji i jak uniknę tych samych błędów następnym razem.

Stefan: Jestem mentorem Liama we wszystkim co robi i staram się pilnować, żeby unikał zbędnego ryzyka. Już od jego pierwszego dnia na motocyklu największym priorytetem dla mnie jest jego bezpieczeństwo. Zawsze udzielam mu szczerych opinii, wspólnie pracujemy nad jego słabymi stronami i razem pilnujemy, żeby nie jeździł za szybko. Nie chcę wywierać na nim żadnej presji, bo ona na nim już ciąży. Wiem, jakie to uczucie. Mój ojciec również był wielokrotnym mistrzem. On i ja również podchodziliśmy do tego z dużym dystansem. Dzięki temu mogłem ścigać się na najwyższym poziomie przez długi czas.

Rodzina Evertsów ma w sobie gen motocrossu © Gino Maes/Red Bull Content Pool

Czy przeznaczeniem Liama jest przebicie twoich 10 tytułów mistrza świata?

Stefan: Byłoby cudownie, jeżeli kiedyś zostałby mistrzem świata. Trzy generacje... to bezprecedensowe. Mam wielką nadzieję, że tak będzie, ale wyrównanie osiągnięć dziadka byłoby już niesamowitym osiągnięciem.

Mat Rebeaud prezentuje: SnoMX

Jakie masz cele na sezon 2021?

Liam: Celem jest budowanie, co nie będzie łatwe, bo wielu zawodników wraca z MX2 do EMX250. To będzie bardzo ciężki sezon. Jestem jednak pewien, że cierpliwość i ciężka praca przełożą się na efekt końcowy. Wszystko to mam, więc to tylko kwestia czasu, aż dopasujemy kawałki puzzli i najmniejsze detale będą do siebie pasowały.

Stefan: Przed nami dużo pracy oczywiście. Liam musi nabrać jeszcze sporo doświadczenia i nauczyć się startować pod presją nazwiska. Ma w sobie pasje, ciężko pracuje i jest zdyscyplinowany. Ma również to czucie i talent zapisane w swoim DNA.

Liam Everts jest gotowy na nowe wyzwanie w EMX250 © Gino Maes/Red Bull Content Pool

Startujesz w tym roku w wyższej klasie - w Mistrzostwach Europy EMX250. Jesteś gotowy na nowe wyzwanie?

Liam: Wyższa klasa to większe wyzwanie. Jestem zmotywowany, ale musimy trochę dłużej niż zawsze poczekać na start sezonu. To oznacza ciężkie treningi, żeby być gotowym na walkę z nowymi rywalami.

Stefan: To ważne, żeby nie zaczynać od dużych oczekiwań, bo wtedy można tylko się zawieść. Jesteśmy realistami, więc celujemy w pierwszą piątkę, ale kto wie co niespodziewanego może się wydarzyć czasami. To będzie szalona jazda.

ABC... Motocrossu

Już trenujesz ciężko. Czy twoja ręka jest już w pełni zdrowa?

Liam: Spędzamy dużo godzin na treningach w Belgii oraz w Holandii, żebym czuł się jak najpewniej na swoim motocyklu, żeby poprawić prędkość i być w pełni gotowym, kiedy stanę w maszynie startowej. Moja ręka jest już zdrowa i nie daje się we znaki. Nadal mam w niej metalową blaszkę, ale zdecydowaliśmy, że usuniemy ją dopiero po sezonie.

Stefan: Robimy postępy na wszystkich frontach. Liam powoli staje się młodym mężczyzną i w ostatnim czasie bardzo się rozwinął mentalnie oraz psychicznie. Nasz plan? Być cierpliwym i pozwolić dobrym rzeczom nadejść w odpowiednim momencie. Ostatnie co dla niego chcę to poważnej kontuzji już na początku jego kariery. Jego największy upadek do tej pory nie wynikł z jego winy, ale z problemu technicznego z motocyklem. Bardzo ważne, żeby to zrozumiał jako zawodnik, ponieważ włożył bardzo dużo godzin i przejeździł mnóstwo kilometrów, żeby być tu gdzie teraz jest.