Life Cycles - film rowerowy, od którego wszystko się zaczęło

Są ludzie, którzy mówią, że ten film to ostatni z klasyków i właśnie na nim skończyły się najlepsze rowerowe produkcje. Inni twierdzą, że "Life Cycles" rozpoczęło erę ambitnych projektów, które poza samą jazdą ukazują niezwykłe historie związane z rowerowym życiem.

Dla wielu osób, obejrzenie "Life Cycles" było pierwszym krokiem w kierunku nowej pasji, zajawki, innego stylu życia . Zjazd, freeride, czy dirt jumping to przecież nie tylko sama jazda, ale wszystko co z nią związane. Twórcy filmu w niezwykły sposób przedstawili historię - budowania tras, serwisowania sprzętu, dalekich podróży i co najważniejsze, relacji rowerzysty z rowerem.

W filmie zobaczysz najlepszych na świecie riderów takich jak Brandon Semenuk , Matt Hunter, Cam McCaul czy Graham Agassiz. Nie zabraknie też niezwykłych tras i zapierających dech w piersiach widoków, a perfekcyjnie dobrana muzyka i efektowne przejścia między scenami sprawią, że poczujesz się na prawdziwej kinowej premierze.

"Bike is something more than a circle turning circle" zobacz film Life Cycles i poczuj prawdziwą więź ze swoim rowerem!

Life Cycles