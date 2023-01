“To jak skok z krańca świata” – Lindsey Vonn kontra Streif nocą

to jedna z najbardziej utytułowanych zawodniczek w historii narciarskiego Pucharu Świata. Chociaż swoją karierę zakończyła w sezonie 2019, ciągle nie przestaje zaskakiwać swoim podejściem do sportu, biznesu i pozostałych gałęzi życia.

Lindsey Vonn to jedna z najbardziej utytułowanych zawodniczek w historii narciarskiego Pucharu Świata. Chociaż swoją karierę zakończyła w sezonie 2019, ciągle nie przestaje zaskakiwać swoim podejściem do sportu, biznesu i pozostałych gałęzi życia.

Lindsey Vonn to jedna z najbardziej utytułowanych zawodniczek w historii narciarskiego Pucharu Świata. Chociaż swoją karierę zakończyła w sezonie 2019, ciągle nie przestaje zaskakiwać swoim podejściem do sportu, biznesu i pozostałych gałęzi życia.