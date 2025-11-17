Życiowy slalom gigant Lindsey Vonn. Wzloty i upadki epickiej kariery.

Niewielu sportowców miało tak wielki wpływ na swoją dyscyplinę, jak Lindsey Vonn na narciarstwo alpejskie. Amerykańska królowa śniegu przeżyła na stoku wszystko, sięgnęła po najcenniejsze medale, zaznała euforii po spektakularnych zwycięstwach, goryczy porażek i bólu kontuzji. Wyznaczyła standardy sportowe, zrewolucjonizowała postrzeganie narciarstwa i wniosła na stoki mnóstwo uśmiechu oraz pozytywnej energii. Jest po "czterdziestce" i właśnie szykuje się do Igrzysk w Mediolanie i Cortinie. Chce kolejny zadziwić świat, sprawdzić swoje możliwości, a może po prostu dobrze się bawić? Niezależnie od jej motywacji i wyniku, który osiągnie, na pewno znów skupi na sobie uwagę kibiców i dziennikarzy całego świata. Taka już jest Lindsey. Jedyna w swoim rodzaju.

Niedawno wróciła do zawodowego sportu po blisko 6 latach przerwy. Nękana przez kontuzje, operowana, wyeksploatowana do granic możliwości, jak zwykle postawiła na swoim. "Jeśli coś sobie postanowię, nie przestanę, dopóki tego nie osiągnę" - mówi. To właśnie nieokiełznana determinacja wyróżnia Lindsey. Przypominamy najważniejsze wzloty i upadki jej niezwykłej kariery.

Vonn zeszła ze stoku w 2019 roku, ale wróciła po blisko 6 latach! © Erich Spiess/ASP/Red Bull Content Pool

01 Początki wielkiej kariery

Mała Lindsey miała tylko 3 latka, kiedy trafiła na swoją pierwszą górę. A właściwie... górkę. Stok Buck Hill w jej rodzinnej Minnesocie nadawał się raczej do zjeżdżania na sankach i lepienia bałwanów, ale dzięki tytanicznej pracy miejscowego trenera, Ericha Sailera, właśnie z tego pagórka wyszło w świat wielu znakomitych narciarzy. Dziewczynce pomagał ojciec. Alan Kildow sam był alpejczykiem - trzykrotnym mistrzem świata juniorów - ale jego karierę przerwała poważna kontuzja kolana. Wspierana przez tatę i rodzeństwo złotowłosa dziewięciolatka postanowiła, że pewnego dnia wystartuje w Igrzyskach Olimpijskich.

02 Wzloty i upadki rekordowej kariery Lindsey Vonn

Lindsey Vonn zawsze zostawiała na stoku całe serce © Hans Bezard / Agence Zoom

Pierwsza dekada jej kariery ukształtowała cechy, którymi później wiele razy zachwyciła cały świat narciarstwa alpejskiego. Determinacja, zapał, konsekwencja i pasja stały się już na zawsze wyróżnikiem Lindsey.

W 2007 Vonn doznała pierwszej poważnej kontuzji. W szwedzkim Åre Amerykanka wywalczyła swoje dwa medale Mistrzostw Świata, w zjeździe i supergigancie. Niestety, podczas treningu przez slalomem rozbiła się na trasie i poważnie uszkodziła więzadła krzyżowe w prawym kolanie.

Pierwszy ze spektakularnych powrotów

Vonn rehabilitowała się w ekspresowym tempie i zdążyła wygrać klasyfikację generalną Pucharu Świata w 2008 roku. Powtórzyła ten sukces w kolejnym sezonie, bijąc rekordy pod względem liczby zwycięstw Amerykanek w Pucharze Świata i zwycięstw Amerykanek w Pucharze Świata w jednym sezonie. Została też pierwszą Amerykańską mistrzynią świata w supergigancie.

Historyczne zwycięstwa Vonn w sezonie 2011/2012

Vonn w Lake Louise w 2012 roku © Erich Spiess/Red Bull Content Pool

Sezon zimowy 2011/2012 był jednym z najlepszych w karierze Vonn. Sięgnęła po swoją czwartą Kryształową Kulę, odnosząc 12 zwycięstw w Pucharze Świata wygrywając w każdej z alpejskich konkurencji zjeździe, supergigancie, slalomie gigancie i kombinacji. Vonn totalnie zdominowała ten sezon!

Pesel? To tylko liczba!

Przed sezonem 2014/15 Lindsey skończyła 30 lat, co nieustannie podkreślały media sugerując, że to górna granica poważnego wyczynu dla alpejki. Te niesprawiedliwe oceny dodatkowo zmobilizowały Vonn, która zaliczyła kolejną fantastyczną zimę, zwyciężając w najbardziej prestiżowych zjazdach i supergigantach. 15 stycznia 2015 roku, we włoskiej Cortinie, Amerykanka odniosła 63. pucharowe zwycięstwo. Tym samym wyprzedziła Anne-Marie Moser-Pröll pod względem największej liczby zwycięstw w Pucharze Świata w historii!

Wypadki, powroty, rekordy.

W kolejnym sezonie Vonn szła, jak burza. Wygrała 9 kolejnych konkurencji Pucharu Świata i wydawało się, że nikt i nic nie będą w stanie jej powstrzymać. Znów mogła pokonać tylko kontuzja... W Soldeu w Andorze Lindsey doznała poważnego urazu kolana i musiała przedwcześnie zakończyć sezon.

Kolejne zawody, kolejny rekord © Francis Bompard/Agence Zoom

Po letniej rehabilitacji, następny sezon Vonn zaczęła od... złamania ręki podczas treningu! Tym razem wróciła jednak błyskawicznie i już w drugim starcie po kontuzji, wygrała kultowy zjazd w niemieckim Garmisch-Partenkirchen w Niemczech, a potem, w St. Moritz w Szwajcarii, dołożyła kolejny (już siódmy!) medal Mistrzostw Świata, odnosząc przy tym 82. zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata.

Od Turynu do PyeongChang: Olimpijskie przełomy Lindsey Vonn

W pierwszym występie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, w 2006 roku, Lindsey zaliczyła koszmarny wypadek podczas treningu. Ewakuowana z trasy helikopterem, szybko wylizała rany i wystartowała w zjeździe oraz slalomie, kończąc te konkurencje w czołowej "dziesiątce".

Cztery lata później w Vancouver Vonn zdefiniowała na nowo narciarski upór. Po fenomenalnych występach przed Igrzyskami, była główną faworytką do złota w Kanadzie.

Lindsey Vonn © [unknown]

Jednak tydzień przed startem doznała kontuzji kości piszczelowej. Gdy wydawało się, że nie będzie w stanie wystartować, z pomocą przyszła jej... fatalna pogoda! Przez kapryśną aurę jej konkurencje zostały przełożone na kolejne dni, dając bezcenny czas na leczenie urazu. Amerykanka wykorzystała każdą minutę, wróciła do gry i zdobyła dwa medale: upragniony złoty w zjeździe oraz brązowy w supergigancie.

W lutym 2013 roku, w wypadku w Schladming, Vonn po raz pierwszy całkowicie zerwała więzadła w prawym kolanie. Po ośmiomiesięcznej rehabilitacji wróciła na stok, by... miesiąc później ponownie uszkodzić kolano! Ten uraz wykluczył ją z udziału w kolejnych Igrzyskach Olimpijskich (Soczi 2014). Swój trzeci medal olimpijski wywalczyła cztery lata później, w PyeongChang.

Ostatnie starty i emerytura

Lindsey Vonn marzyła o pobiciu rekordu 86 zwycięstw w Pucharze Świata, należącego do legendarnego Ingemara Stenmarka. Kolejne urazy pozbawiły ją jednak złudzeń. W listopadzie 2018 roku znów roztrzaskała kolano, ale mimo uszkodzenia nerwów i wyłączenia mięśni w dolnej części nogi, zdecydowała się ukończyć sezon 2018/19. Postanowiła też, że będzie jej ostatnim w zawodowej karierze...

Vonn zakończyła karierę po Mistrzostwach Świata w Åre, w 2019 roku © Erich Spiess/ASP/Red Bull Content Pool

Świat z zapartych tchem śledził jej ostatni start w Mistrzostwach Świata. W szwedzkim Åre Vonn znów zszokowała wszystkich, sięgając po brązowy medal w zjeździe. Jedna z najlepszych alpejek w historii odeszła na własnych warunkach. Czy na zawsze?

03 Niemożliwe nie istnieje. Powrót Vonn do Pucharu Świata

W kwietniu 2024 r. Vonn udała się do dr Martina Roche'a na operację, która miała zastąpić uszkodzone części jej kolana stopem tytanu i elementami polietylenowymi. Przekładając to na ludzki język - Roche po prostu wstawił jej nowe, tytanowe kolano.

Lindsey skończyła 40 lat, a miesiąc później... ogłosiła, że wraca do zawodowego sportu! Urazy urazami, ale głód adrenaliny był zbyt wielki. Vonn musiała znów "to" poczuć.

W wieku 40 lat Vonn została najstarszą kobietą na podium Pucharu Świata © Erich Spiess/Red Bull Content Pool

04 Co dalej z Lindsey Vonn?

W grudniu 2024 roku 40-letnia Lindsey Vonn znów stanęła na starcie Pucharu Świata i zajęła 14. miejsce w supergigancie (St. Moritz). W styczniu 2025 roku była 6. w swoim pierwszym wyścigu zjazdowym tracąc do zwyciężczyni zaledwie 0,58 s). Następnego dnia zajęła 4. miejsce w supergigancie. W marcu na stokach Sun Valley w Idaho, w ostatnich zawodach sezonu, Lindsey Vonn zajęła 2. miejsce w supergigancie. Było to 138. podium Vonn w Pucharze Świata.

Przed Igrzyskami w Mediolanie, Vonn postawiła sobie za cel start w drużynie USA. Czego dokona? Nie wiadomo. Jaki wynik osiągnie? Nikt nie wie. Czy spełni marzenie? Na pewno! Historia Lindsey Vonn nadal pociąga i inspiruje ludzi na całym świecie. Dziewczynka, która zaczynała na miejskiej górce, zrewolucjonizowała alpejskie narciarstwo i udowodniła, że każdy może spełniać marzenia!

Kariera narciarska Lindsey Vonn - najważniejsze momenty w Igrzyskach Olimpijskich

Turyn: start mimo kontuzji; 10. miejsca w zjeździe i slalomie

Vancouver: Złoty medal (zjazd); brązowy medal (supergigant)

Soczi: opuściła zawody z powodu kontuzji

PyeongChang: brązowy medal (zjazd)