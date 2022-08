Nie do wiary! Emil Forsberg epicko wjeżdża w nowy sezon!

Jedyne, czego brakuje Coulthardowi, to odpowiedniego przewodnika. Kto zrobi to jednak lepiej od jednego z najdłużej grających w Lipsku piłkarzy – Emila Forsberga? „Po siedmiu latach spędzonych w Lipsku, naprawdę znam najpiękniejsze jego zakątki” – mówił Szwed, który stał się ulubieńcem publiczności po tym, jak w półfinale tegorocznego DFB-Pokal strzelił gola na wagę wygranej już w doliczonym czasie gry. Dzięki temu RB Leipzig pokonał 2:1 FC Union Berlin i awansował do finału Pucharu Niemiec.

