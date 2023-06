Mamy oficjalną listę startową na zawody Red Bull Roof Ride Rookies!

Szymon Godziek Szymon “Szaman” Godziek to jeden z najlepszych freeriderów na świecie! Nie straszne mu 30-metrowe skocznie i pionowe ściany kanionów! W sezonie 2019 na Red Bull Rampage wywalczył nagrodę publiczności.

Zanim przejdziemy do oficjalnej listy startowej musimy powiedzieć kilka słów na temat formatu internetowych kwalifikacji. Według początkowych założeń jedynym kryterium kwalifikacyjnym był przejazd, który zawodnicy i zawodniczki wrzucali na swoje instagramowe profile w formie zwykłego wpisu lub rolki. Ponieważ do systemu wpłynęło ponad 50 zgłoszeń, a poziom prezentowany przez zawodników był nieprawdopodobnie wysoki, komisja sędziowska w składzie Dawid Godziek , Szymon Godziek i Piotrek Krajewski musiała sprawdzić również wcześniejsze dokonania oraz pozostałe filmy publikowane przez potencjalnych finalistów.

