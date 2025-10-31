Rowery
© Red Bull Content Pool
Bieganie
Listopad to lepszy styczeń - wyprzedź noworoczne postanowienia
Jest miesiąc, który potrafi wyprzedzić styczeń na starcie. Listopad. Idealny, żeby zacząć coś nowego, zanim dziki tłum zacznie tłoczyć się przy bieżniach.
„Od stycznia zaczynam…”, brzmi znajomo, prawda? Zdrowiej jeść, więcej się ruszać, wstawać wcześniej… i oczywiście, wiesz jak to się kończy: zanim styczeń zdąży odsapnąć po Sylwestrze, większość postanowień już leży pod kocem z kubkiem kakao i myślą: „no dobrze, to może od jutra…”. Jeśli chcesz to w końcu zmienić, mamy dla Ciebie kilka pomysłów, od czego zacząć!
01
Zbuduj nawyk, który przetrwa zimę
Zima to trudny przeciwnik. Krótkie dni, brak słońca, zimno i spadek nastroju potrafią podciąć skrzydła każdemu, kto próbuje się zmotywować. Właśnie dlatego listopad może stać się Twoim polem do działania. Jeżeli już teraz wypracujesz w sobie nawyk regularnych ćwiczeń, zdrowego żywienia czy wczesnego wstawania, będzie on tak silny, że żadna zima nie będzie w stanie go złamać. Wykorzystaj ten czas. Zbuduj fundament, na którym oprzesz swój sukces przez cały, nadchodzący wielkimi krokami, rok.
02
Efekt „bycia przed falą” postanowień noworocznych
Wyobraź sobie… że gdy inni dopiero zaczną rozglądać się za karnetem na siłownię, Ty już będziesz witać się z obsługą, jak ze starymi znajomymi… Dostajesz od listopada unikalną szansę rozpocząć treningi, zanim nadejdzie coroczna fala noworocznych entuzjastów. Musisz przyznać, że kolejki do stacjonarnych rowerków na początku roku nie brzmią kusząco. Skorzystaj z jesiennej ciszy, by zaplanować swój trening i zbudować solidną bazę. Ta wczesna decyzja daje Ci nie tylko więcej przestrzeni, ale i ogromną przewagę psychiczną. W styczniu będziesz konsekwentnie realizować swój plan, ze spokojną głową, że Twoje cele zmierzają we właściwym kierunku.
03
Jesienna pogoda nie jest wrogiem
No dobra, nie ma co udawać - jesienna pogoda potrafi dać w kość. Szaro, mokro, wietrznie? To nie powód, by się poddawać! Pogoda to tylko tło. Nie traktuj jej jak idealnej wymówki.
Każdy trening w deszczu, każdy krok mimo chłodu to małe zwycięstwo nad sobą i dowód, że naprawdę chcesz.
Jeśli na dworze leje, przenieś się z roweru na siłownię. Zamiast biegu po parku wybierz spokojny spacer po lesie z rodziną. A kiedy naprawdę nie chce Ci się wychodzić z domu - rozłóż matę, włącz muzykę i zrób spokojną jogę. Chodzi tylko o to, żeby się nie zatrzymać.
04
Pokaż sobie, że potrafisz i wystartuj w Wings for Life World Run 2026
Największym motywatorem nie są pochwały ani „lajki” na Stravie od zazdrosnych znajomych, ale poczucie, że to co robisz ma znaczenie. W momencie, gdy osiągniesz swój pierwszy cel, niezależnie od tego, jak mały, zyskujesz bezcenną lekcję: „Potrafię, mogę i chcę to zrobić”. Nie czekaj, aż ktoś powie Ci, że jest twoja forma jest świetna. Pokaż to sobie i udowodnij, że potrafisz osiągnąć wszystko, co postanowisz.
1 min
Wings for Life World Run 2025 na świecie
Edycja Wings for Life World Run 2025 pobiła wszelkie rekordy. Obejrzyj najważniejsze wydarzenia z największego biegu na świecie.
A jeśli potrzebujesz konkretnego celu, który naprawdę Cię poruszy - masz go tuż przed sobą. To właśnie w listopadzie ruszają zapisy na Wings for Life World Run 2026. Na start, w całej Polsce będzie wiele lokalizacji do wyboru. To nie jest zwykły bieg. To wydarzenie, które łączy ludzi na całym świecie, biegnących dla jednego celu: dla tych, którzy nie mogą. 100% wpisowego trafia na badania nad urazami rdzenia kręgowego, dając szansę na powrót do sprawności tym, którzy jej potrzebują.
Ustaw sobie ten bieg jako punkt na horyzoncie.
10 maja 2026 - wystarczająco daleko, by się przygotować, i wystarczająco blisko, by już dziś poczuć ekscytację. Każdy trening, każda decyzja, żeby się nie poddać, przybliża Cię do tego momentu.
05
Nie czekaj na styczeń!
Więc może w tym roku po prostu nie czekaj na styczeń…? Nie rób planów „od poniedziałku”, „od nowego roku”, „jak będzie cieplej”. Zrób to w listopadzie. Przegoń wszystkich, którym się nie chce.
A w maju, kiedy dogoni Cię meta Wings for Life World Run, uśmiechniesz się do siebie i pomyślisz: „jak dobrze, że moje treningi ruszyły już w listopadzie”.