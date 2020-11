The Dark Pictures: Little Hope - horror mniej straszny od Until Dawn?

W 2015 roku miłośnicy gier z dreszczykiem oszaleli na punkcie Until Dawn . Był to świetnie wykreowany horror wirtualny, któremu jednak bliżej było do interaktywnego filmu, niż gry wideo. Nietypowy sposób prowadzenia rozgrywki znalazł jednak wielu zwolenników. To niedziwne, jeśli pod uwagę weźmiemy, że w produkcji tej kapitalne było praktycznie wszystko - atmosfera kina grozy klasy B, kilku archetypicznych bohaterów, decyzje wpływające na relacje pomiędzy poszczególnymi członkami grupy protagonistów oraz... możliwość utrzymania ich wszystkich przy życiu lub (poprzez błędne wybory) doprowadzenia do ich śmierci.

Na papierze brzmi intrygująco, ale fenomenalne jest dopiero w trakcie właściwej gry. Nic więc dziwnego, że studio odpowiedzialne za ten twór, Supermassive Games , zdecydowało się na tworzenie kolejnych gier w tym samym formacie. Tak właśnie - w połowie 2019 roku - powstał Man of Medan . Była to pierwsza odsłona nowego cyklu "The Dark Pictures" , będąca produkcją przyzwoitą, ale nie mogącą dorównać Until Dawn chyba na żadnej płaszczyźnie. Z Little Hope jest podobnie.

Najstraszniejszy horror roku? Z pewnością nie!

Naprawdę chciałbym napisać, że Little Hope jest najstraszniejszym horrorem 2020 roku - albo, że twórcy nauczyli się paru rzeczy przy produkcji Man of Medan i zdobyte w ten sposób doświadczenie przekuli na o wiele ciekawszą grę. Tym bardziej, że czekałem na tę grę z wywieszonym jęzorem, bo poprzednia produkcja z antologii "The Dark Pictures" naprawdę mi się podobała. Uczciwie jednak przyznać tego nie mogę. Już na wstępie muszę nawet ostrzec, że Little Hope może wielu graczom nie przypaść do gustu - szczególnie tym, którzy po dziś dzień świetnie wspominają Until Dawn.

W Little Hope, podobnie zresztą jak miało to miejsce w Man of Medan, zabawa rozpoczyna się od efekciarskiego, iście serialowego intro, w którym Kustosz (ang. Curator) chce się podzielić z graczem kolejną niebanalną historią grozy. Tajemniczy jegomość oferuje nam jednak trzon opowieści, który będziemy mogli uzupełnić własnymi wyborami wpływającymi w większym lub mniejszym stopniu na wydarzenia rozgrywające się na ekranie. Po tym metafizycznym wprowadzeniu oraz fabularnym wstępie do historii właściwej, przejmujemy kontrolę nad piątką bohaterów (gra sama decyduje o tym, w kogo wcielamy się przechodząc konkretny fragment historii) - Andrew , Taylor , Danielem , Johnem i Angelą . Każdy z protagonistów ma swoją historię i cechy charakteru, które jednak - wskutek podejmowanych w trakcie rozgrywki wyborów - mogą ulec zmianie.

W efekcie zaskakujących wydarzeń lądujemy na drodze prowadzącej do Little Hope - miasteczka otoczonego tajemniczą mgłą, która uniemożliwia bohaterom ucieczkę (swoją drogą bardzo fajny efekt zapętlonej rzecyzwistości). Szybko okazuje się, że celem protagonistów staje się wyjaśnienie tajemniczych zdarzeń, które łączą współczesność z wydarzeniami sprzed trzech stuleci - kiedy to w Little Hope miał miejsce pogrom czarownic . Obie rzeczywistości przeplatają się wzajemnie - a historia, wraz z naprawdę zaskakującym finałem, całościowo trzyma poziom Man of Medan. Są więc momenty ogromnego napięcia, ale... nie ma przerażających momentów - a przynajmniej nie w takich porcjach, w jakich dostarczały nam ich poprzednie gry Supermassive Games. Chociaż jestem raczej strachliwym graczem, w Little Hope liczbę momentów, w których drgnąłem z wrażenia, policzyć można na palcach obu dłoni. Po czasie okazjonalne jump-scare'y przestają być przerażające i gra hula już wyłącznie na trzymaniu klimatu. Jak na grę gwarantującą nieco ponad 4 godziny zabawy (czas podobny do ukończenia, jak w przypadku Man of Medan - raczej typowy dla filmogier, w dodatku podzielonych na odcinki) to trochę mało. Tym bardziej, że produkcja reklamowana jest jako najstraszniejsza gra 2020 roku. Zdecydowanie nie - wystarczy pograć w Amnesię: Rebirth czy Phasmophobię , aby zrozumieć dlaczego.

Olbrzymim nieporozumieniem jest również sterowanie , o ile chce się grać na pececie bez używania pada. W Man of Medan działało to intuicyjnie - WSAD służył do poruszania postacią - ale w Little Hope postanowiono to zrobić... przerabiając grę na tytuł point&click. Decyzja ta jest o tyle niezrozumiała, że przez przeskakujące kamery (te zawieszone są w różnych miejscach - przełączają się wraz z przemieszczaniem się kierowanych przez gracza bohaterów) całkowicie traci się kontrolę nad protagonistą. Nie mówiąc już o manewrowaniu między postaciami kierowanymi przez AI, które notorycznie zagradzają nam drogę (o ile na padzie łatwo je wyminąć, tak wyklikanie odpowiedniej ścieżki graczowi na myszce przychodzi już z niemałymi problemami).

Dla wielu minusem może również okazać się całościowa konwencja rozgrywki - przypominająca nie grę, a interaktywny film przez wzgląd na fakt, że większą część gameplayu stanowią cut-scenki (których NIE DA SIĘ POMINĄĆ, o zgrozo - co mogłoby być możliwe przy ogrywaniu ponownie pewnych fragmentów gry). Jest w trakcie zabawy również mnóstwo sekwencji QTE, więc pod tym względem niewiele zmieniło się w porównaniu do Man of Medan. Jeśli nie jesteś fanem tego typu rozwiązań i uważasz, że "takie gry to nie gry" lepiej sobie Little Hope od razu odpuść.

Jest w Little Hope kilka pozytywów!

Trzeba jednak przyznać, że przy Little Hope... i tak można bawić się całkiem nieźle . Szczególnie w przypadku, gdy lubi się dreszczyk emocji i mroczne historie, ale raczej obawia się jump-scare'ów, których w Man of Medan było pełno. Historia naprawdę trzyma poziom - szczególnie po zapoznaniu się z jej finałem - i będzie świetną opcją dla miłośników soft-horrorów .

Świetnie - a przynajmniej o wiele lepiej, niż w Man of Medan, w którym przecież również zastosowano technologię motion capture do naśladowania ruchów i mimiki aktorów wcielających się w bohaterów - prezentuje się oprawa wizualna produkcji . Możliwe, że to zasługa aż nazbyt charakterystycznego Willa Poultera i innych członków obsady użyczającej głosu reszcie postaci - na ekranie widać naprawdę solidny warsztat aktorski całej ekipy - ale na graficzną jakość składa się wiele czynników budujących permanentną atmosferę grozy. Wyszło naprawdę dobrze - niestety oczekiwałem (i zapewne nie tylko ja) zdecydowanie mroczniejszej opowiastki. Duszna atmosfera klaustrofobicznych korytarzy wraku statku z Man of Medan była nieporównywalnie straszniejsza od krętej, okrytej mgłą drogi prowadzącej wzdłuż Little Hope.

Twórcy nie boją się na szczęście eksperymentować w aspekcie najróżniejszych mechanik rozgrywki (być może kiedyś doczekamy się aktualizacji z ujednoliceniem pewnych rozwiązań we wszystkich częściach antologii "The Dark Pictures", kto wie?). Jedną z dobrych nowości jest dla przykładu wprowadzenie ostrzeżeń przed sekwencją QTE - w czasie cut-scenki, gdy niezbędna będzie aktywność gracza, produkcja ostrzega przed tym (na kilka chwil przed pojawia się specjalny kafelek z rodzajem akcji, jaki przyjdzie nam w chwilę później wykonać.

Niestety QTE nie są idealne. O ile na działanie związane z atakiem mamy dostatecznie dużo czasu, by wycelować uderzenie w oponenta lub strzał w niego z broni palnej, o tyle uniki są nieporozumieniem. Wtedy należy bowiem kliknąć w odpowiednim miejscu na ekranie, ale... nie wiemy gdzie docelowo znajduje się kursor (więc czasem cały czas niezbędny na wykonanie akcji marnotrawi się na namierzenie kursora). Rozwiązanie to wciąż nie jest więc doskonałe i wymaga usprawnienia - a może skutkować śmiercią postaci niezawinioną przez gracza, a źle zaprojektowany system. Nieco inny jest również system podpowiedzi co stanie się w następnych rozdziałach (i czego możemy uniknąć lub do czego doprowadzić) - zamiast znanych z MoM obrazów natrafiamy na pocztówki z Little Hope - mały detal, a naprawdę cieszy oko!

Czy warto kupić Little Hope?

Mimo pewnych niedogodności technicznych oraz mniejszej dawki grozy, niż w przypadku Man of Medan, muszę jednak oddać twórcom, że przyjemnie grało mi się w Little Hope . Być może historia byłą całkiem przyzwoicie napisana i przykuła mnie do monitora na te kilka godzin, a być może przyciągały mnie do zabawy emocje związane z możliwością utracenia bohaterów przez głupie ruchy gracza. W momencie zagrożenia wirtualnych żywotów trzeba się naprawdę spiąć, by wszystko poszło po naszej myśli - a wtedy emocje są gwarantowane!

Można jednak zaryzykować stwierdzenie, że Supermassive Games wciąż kształtuje ostateczną wizją swojej podzielonej na części gry - część rozwiązań jest żywcem przeniesionych z Man of Medan, część z nich jest zmieniona (czasem na lepsze, czasem na gorsze). Pewne jest natomiast to, że czekam na następną odsłonę antologii "The Dark Pictures" - bo po prostu lubię gry tego dewelopera. A ta na pewno powstanie (już powstaje?) - w końcu zdradza to Kustosz w jednej z cutscenek i... jedna z widokówek możliwych do zebrania w Little Hope. Głęboko wierzę więc, że twórcy wezmą sobie do serca konstruktywną krytykę i sprawią, że trzecia część cyklu okaże się prawdziwą petardą - i wywoła ciarki na plecach od szyi po samą... no wiecie.

Poznaj świat gier niezależnych oraz ich twórców!